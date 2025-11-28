Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Las brujas

Este viaje apasionante por los entresijos de la brujería en el siglo XVII, está directamente vinculado a las guerras de religión, los conflictos políticos y la lucha por la hegemonía en Europa

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:45

Comenta

No, no se emocionen. No toca hablar de nuestras brujas patrias, de esas representantes del pueblo que se desgañitan exigiendo que hay que 'reventar' a ... la derecha. Ni de la bruja Pam, la de la bífida lengua que ha amenazado con largarse del país, si la izquierda pierde el poder; no tendremos esa potra. Tampoco hablaré de los hechiceros y chamanes que con el fallo judicial de 'Alvarone' reiteran que la sentencia que no han leído es injusta y que todo lo que está contra «Nos» y su nº1 hay que extirparlo de la sociedad. Teniendo en cuenta que sólo lo inhabilita para el desempeño como Fiscal, lo normal es que acaben haciéndolo ministro, delegado de gobierno en las Chafarinas o embajador ante la Santa Sede.

