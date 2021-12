La lotería del despropósito

Nueva ola, más contagios, nueva cepa, más restricciones, pero la realidad está llena de contradicciones que se convierten en una lotería de despropósitos. En ese bombo de la realidad queremos controlar aforos y exigir certificados cuando los inspectores de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, en pleno repunte de casos, reclaman una situación de deterioro, precariedad y falta de medios, advirtiendo que su horario de trabajo es de 8.00 a 15.00 horas y que no hay una unidad específica para el control de las medidas frente al coronavirus, por lo que ya me dirán quién realiza ese control hoy en día. Nadie.

Lo de los porcentajes en interior o en terraza, dependiendo de la fase o si se presenta o no el certificado, se ha convertido en un jeroglífico en el que el camarero de turno se convierte en el centinela del virus, aunque la mayoría ante tanta incongruencia hace mutis por el foro conscientes de que ese control no existe. La gran medida en Canarias, como la panacea al problema, es ampliar a diez personas las comidas navideñas en el ámbito familiar. Si son once en la familia a quién dejan en la puerta, ¿a la suegra, al suegro, a la cuñada, al cuñado? Permítanme la coña, pero esto es de chiste. La Cabalgata puede ser un foco de contagio, pero ir al Estadio de Gran Canaria no. ¿Y los centros comerciales? ¿Y qué harán con el derbi Club Deportivo Tenerife-UD Las Palmas?

Solo espero que Salud Pública no caiga en la trampa del año pasado en el que varias empresas privadas vinculadas al deporte, con el apoyo de las distintas federaciones, incluyeron sus eventos de la noche a la mañana en el calendario nacional para saltarse la letra pequeña de la norma y celebrar sus acontecimientos súper locales como si fuesen la panacea nacional. Entramos en unas semanas complicadas, como si de un sueño se tratase, con un aumento exponencial de casos y una situación que miren por donde la miren estará llena de situaciones kafkianas desde arriba hasta abajo.

Pedro Sánchez compareció el domingo para no decir nada -a ver qué dice hoy-, mientras el Partido Socialista de Cataluña celebra su congreso, en interior, en un baño de masas. Jajaja. Por cierto, ya están apareciendo a cuentagotas los primeros positivos de esa cita. Cada Comunidad expone medidas en eso de la cogobernanza que tanta gracia hace, pero lo cierto es que todos los políticos en el tema de la pandemia están más perdidos que Wally. Déjense de incongruencias y trabajen de manera conjunta, porque vienen curvas.