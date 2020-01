Los recelos del Gobierno

Pedro Sánchez le da una bofetada política a Pablo Iglesias al originar una cuarta Vicepresidencia de manera inesperada y que no entró en el pacto, ni siquiera se lo comentó con anterioridad uno al otro aunque fuera por guardar las formas y cumplir ese protocolo interno creado para dirimir diferencias. Hechos consumados. Es la manera de Sánchez de diluir el rol político de Iglesias y restarle notoriedad. Un cerco, el primero, que le impone al PSOE a Podemos. A Iglesias no le queda otra que callarse y digerirlo, demasiado pronto para protestar. Pero el líder de Podemos toma nota y antes o después pasará factura. Si se mantiene impasible y no marca distancias periódicamente con respecto al PSOE, acabará pagándolo electoralmente. Él lo sabe. Combatirá el fantasma de un Podemos sujeto y domesticado por Sánchez que, a estas alturas, se constata que teme políticamente a su vicepresidente del Gobierno de coalición.

La Moncloa quiere que los ministros no opinen públicamente de asuntos que no les compete directamente. Misión imposible. Especialmente, cuando se trate de temas de relevancia de los que enseguida se querrá saber qué piensa el PSOE y Podemos respectivamente. Habrá más choques. De momento, ya tenemos el primero de la cuarta Vicepresidencia. Pero no es un buen comienzo que Sánchez lo hiciera sin trasladarlo previamente a su socio. Se anotan los resquemores. Y si esa tendencia crece será peor para los dos partidos. La suerte del Ejecutivo será también la de sus integrantes. Y las derechas esperan su oportunidad.