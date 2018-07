Los niños no deben ir al cielo

La muerte de un niño no se explica, es la única que no se justifica, ni siquiera por la maldita casualidad de una mañana cualquiera de verano. Los niños no deben morir. Los niños también se han convertido en una suerte de arma arrojadiza, un símbolo de debilidad al que atacar o con el que atacar. Abandonados, asustados, explotados, violados, maltratados, asesinados... No hay palabras que describan la muerte de un niño, ni consuelo que compense la pérdida. Los niños solo deben jugar.

Cuesta imaginarse pueblos sin niños y niñas en las calles. Avenidas, parques o descampados que no sean invadidos por sus gritos, risas y riñas, incluso en el camino hacia sus lugares de estudios. O en el recreo. Áreas verdes huérfanas, bancos vacíos, sin balones botando y el enfado de algún vecino...

Sin embargo, es la realidad que nos rodea. En el recuerdo, aquellas tardes al sol, y aunque diluviase, en las que solo frenábamos para devorar un bocadillo o pedir permiso para alargar la jornada con los amigos. En la calle, en las aceras, en los campos de tierra. Hoy, desnaturalizados y amenazados, niñas y niños se refugian entre las paredes de sus casas. Y a veces, tampoco estas parecen seguras. Recluidos principalmente por inseguridad, aunque las alternativas de diversión también hayan cambiado.