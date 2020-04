Los muertos son nuestros

Yo, por lo menos, lo tengo claro. Pero algunos quieren imponer la respuesta y pretenden que se flexibilice más pronto que tarde el encierro para que todos volvamos a nuestras rutinas. ¿Qué más da unos miles de viejos más? La cuestión en este momento es: ¿qué vale más? ¿La protección de las personas o evitar una crisis devastadora? Una difícil disyuntiva que necesita un análisis profundo y riguroso. Una cuestión con respuestas técnicas y científicas, no políticas.

«¿Qué vale más en estos momentos? ¿Evitar más muertes o amortiguar una crisis económica histórica?»

El miedo es el que nos hace resistir el aislamiento social, el toque de queda. Al encierro continuo. El recorte de la libertad, el candado a la vida económica y pública puede hacerse insoportable. Imágenes apocalípticas del final de los tiempos. Pero, sin vacuna aún, es la única solución que nos queda. Y sin fecha en el calendario. Los científicos son conscientes de su responsabilidad por los daños, sociales y económicos, que las medidas actuales están causando en Canarias, en España, en el mundo. Por eso se reajustarán y volveremos a reinventarnos. Con sacrificios.

Sin embargo, mientras eso llegue, sigue el insoportable conteo de muertes cada jornada. ¿Cuántos muertos nos podemos dar el lujo de tener para proteger la economía? Insisto, aunque tenga clara la respuesta con el riesgo de caer en la demagogia fácil. Lo asumo.

Lo que es inadmisible es tratar de rentabilizar a las víctimas. Usar a los muertos de cualquier desgracia, lo hicieron el 11M o con las víctimas de ETA, para intentar conseguir réditos que no consiguieron en las urnas, es cuando menos vomitivo. La oposición, en unas circunstancias así, tiene una misión fiscalizadora importantísima. Desde la lealtad institucional que exige una crisis global, debe rendir cuentas y aportar, si las tuviera, soluciones que mejoren las decisiones del gobierno. No utilizar a los muertos de forma miserable y oportunistas como arma arrojadiza. No utilicen el dolor de la ciudadanía, los muertos son nuestros.