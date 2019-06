Los enemigos de Antona

Si van contra el líder de tu partido los de la otra bancada, también van contra tus siglas y contra ti. Una máxima muy sencilla que debería asumir cualquier político: si me alaban para pretenden sacrificar a mi jefe de filas a cambio de no se sabe qué, atacan a tu formación; en este caso hablamos del PP. La operación desesperada de CC de apartar a Asier Antona era una burla al PP. Antona tenía todo el derecho de ser protagonista. La razón es clara: el imputado es Fernando Clavijo por el caso Grúas que fue lo que evitó que Ciudadanos lo apoyara. Antona está libre de toda sospecha. Y en medio de esta ráfaga entró en acción José Manuel Soria que aprovechando la confusión quiso quitarse de encima a Antona. Hoy por hoy, algunos de los dirigentes del PP que incluso han sido premiados por Antona cuando menos permanecen en silencio porque en el fondo añoran a Soria. El propio Antona se ahombraría hasta dónde llegan las deslealtades... Los papeles de Panamá y cómo gestionó Soria el ser descubierto, lo envió al ostracismo porque esa fue la voluntad entonces de Soraya Sáenz de Santamaría y, por consiguiente, de Mariano Rajoy. Soria montó un revuelo mayúsculo en La Moncloa cuando Rajoy fue conociendo las publicaciones de los papeles de Panamá que no concordaban con las explicaciones que iba dando Soria a los medios de comunicación. La confianza del presidente en el ministro se quebró de la noche a la mañana.