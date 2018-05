Los cromos del pacto

Luis Ibarra tenía los días contados. Era cuestión de tiempo que se consumase el relevo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, centro neurálgico del poder económico que supone una golosina política irrenunciable. No es nada nuevo, cada vez que había cambios en Madrid y CC rompía con el socio de turno en las islas para amoldarse a la nueva era nacional, lo primero que pedían aquí populares y socialistas era el puerto. Su dueño y señor es el que estrena el pretendido despliegue político posterior. Ahora le toca a Juan José Cardona los aplausos, pero el PP accede porque espera que en un año esas mismas alabanzas se expandan a los miembros del Gobierno regional. Ibarra es serio, y no es habitual que haya concitado tantos respaldos empresariales. Pero eso no es suficiente en política donde las cartas son otras. El PSOE pierde un enclave muy valioso pero gana un nombre para las candidaturas de 2019. Aunque, bien mirado, eso lo tenía. Por cierto, él ya conoce bien el Cabildo de Gran Canaria de la época de José Miguel Pérez y Román Rodríguez (2007-2011).

Asier Antona gana tener la pista libre en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para nombrar a su candidato. El PP concretará todas sus energías en el consistorio capitalino pues sabe que en el Cabildo de Gran Canaria está la cosa mucho más difícil desde que Antonio Morales se ha consolidado. Toda la pugna política de la isla se ventilará entre el puerto y el ayuntamiento.