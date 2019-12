Los buenos deseos

Los buenos propósitos forman parte del ritual del año nuevo. Un mantra que pocas veces supera la tradicional visita a la churrería y la resaca del 1 de enero. Queremos mejorar alguna práctica maligna o alguna costumbre acomodada. Tomamos la determinación de dejar esto o hacer aquello. Sin embargo, en la mayoría de las veces, en la decisión ya tenemos en cuenta que no tardaremos en fracasar. Con ello, la idea del comienzo pierde vigor y queda reducida a unos días de ridículo en el gimnasio, la matrícula sin sellar de las clases de inglés o la sonrisa forzada en el ascensor al vecino que no soportas.

«No vale con hacer una lista con frases genéricas e imprecisas como contribuir a la paz en el mundo...»

Sin embargo no hay que perder la esperanza. Todos podemos cambiar, solo hay que proponérselo y entrar en acción. Y para conseguir el milagro primero hay que hacer una lista con todo aquello que se quiere mejorar. Y no vale con poner frases genéricas e imprecisas como «contribuir a la paz en el mundo», empezar a «colaborar con el medioambiente» o «ser mejor persona», que tampoco está mal proponérselo en estos días de ira por naderías.

A mí me interesa, sobre todo, formar parte de una sociedad mucho más vivible y habitable, y para ello es crucial que todos pongamos de nuestra parte. Todos, sin excepción. Estamos condenados al entendimiento y si nos empeñamos en resaltar las diferencias entre nosotros, en criticar por criticar, sin aportar nada al debate, tal proceso de acercamiento y mejora será siempre mucho más complicado.

Es inútil hacer una lista de imposibles. Yo me conformo con que el nuevo año sea un año de entendimiento en todo aquello que nos ocupa y nos preocupa a los ciudadanos, que no es poco. En todos esos temas sociales de la agenda pública y política en clave local, autonómica, nacional e internacional, por supuesto. Pero también en nuestras propias deudas. Porque si no empezamos por lo más cercano y menudo, será difícil superar los grandes retos. Personalmente, yo me lo seguiré proponiendo con el nuevo año. ¿Y tú?