Los atascos dan la razón

Llevo muchísimos meses escuchando voces críticas sobre el papel de los carriles bici en Las Palmas de Gran Canaria. Que si están mal colocados, que si el color es horrible y genera un impacto visual altamente contaminante, que si son demasiado grandes o demasiado pequeños, que si generan más atascos, no los usa nadie o que han eliminado los pocos aparcamientos que quedaban en la ciudad. Todo esto por poner algunos ejemplos de las decenas de críticas que he recibido por la implantación de estos carriles en la urbe. Y me llegan, sobre todo, porque desde siempre me he declarado un firme defensor de una ciudad en la que la movilidad se tiene que transformar hacia un transporte público efectivo y rápido conviviendo de forma pacífica con el uso de vehículos como bicicletas, patinetes y demás familia.