Los aplausos

Los héroes son otros. No son esos que idolatran y que llenan estadios o suben los índices de audiencias. El aplauso debería ser para otros anónimos que no aparecen en ninguna parte y que, paradójicamente, están delante de nuestros ojos, en muchos casos justo al lado de nosotros, tan cerca que buena parte de lo que somos se lo debemos a ellos, aunque casi nunca se lo hayamos manifestado. No esperan nada. Los verdaderos héroes se conforman con hacer felices a quienes les rodean.

Vivimos unos tiempos en los que se encumbra más la mediocridad y el ruido que el trabajo silencioso, paciente y efectivo. Tampoco es novedoso. Digamos que aquí el principio de Arquímedes es justamente al revés: quien tiene menos peso agita tanto las aguas que parece que es más importante que el que realmente vale su peso en oro. Lo hemos visto estos días en los mundiales de fútbol. Muchos de esos supuestos fenómenos que paralizan el planeta son luego unos seres inmaduros con conductas poco ejemplares.