Lo teníamos todo

He sido abonado de la Unión Deportiva Las Palmas durante más de veinte años. Soy de los que pueden cantar: «¡Cómo no te voy a querer, si te he visto jugar en Segunda B!» Y en Primera y también en Segunda. He vivido la amargura de los descensos y la gloria del retorno a la categoría perdida más de una vez. Emigré, con el equipo, del Insular al Gran Canaria y conmigo fue aquella primera vez que mi padre me llevó al entrañable coliseo de Ciudad Jardín. No olvido el olor a hierba recién cortada y también el del calamar asado y el aroma de los puros que muchos consumían en las incómodas gradas de cemento de Fedora o Curva, llenas desde horas antes; tampoco las discusiones entre germanistas y antigermanistas, los riqui raca y, siempre, el orgullo de un fútbol con seña de identidad. Allí jugamos desde el principio, cuando el Victoria, Marino, Gran Canaria, Arenas y Atlético aparcaron sus colores para hacernos uno y llevarnos a estar entre los grandes, a cautivar y también a decepcionar, pero siempre siendo el equipo de todos, símbolo aglutinador de un pueblo que no es pródigo en ellos y que encontró en éste donde canalizar sus sentimientos y cultivar la autoestima.