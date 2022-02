Algún día se escribirá la historia de esa gente que decidió que la industria tenía posibilidades en un lugar como Canarias. Y en esa historia creo que debe aparecer, y no con una breve mención de pasada, el nombre de Lizardo Martell Cárdenes, fallecido ayer.

Para las nuevas generaciones y para los desmemoriados, no está de más recordar precisamente a ese puñado de voluntariosos emprendedores que creyeron que el desarrollo de la economía canaria no podía estar carente de actividad industrial. Un empeño que tenía y tiene mérito, pues apostar por ese negocio en un territorio alejado, con un mercado fragmentado, donde todo o casi todo se tiene que importar, supone tener paciencia, músculo empresarial, habilidad para capear los malos momentos y también para exprimir los buenos. El reconocimiento es obligado y me incluyo entre los que creen que Canarias tiene una deuda colectiva con los industriales de las islas, probablemente los menos conocidos de su tejido empresarial.

Toda esas cualidades mencionadas anteriormente debió tenerlas Lizardo Martell. No hay más que mencionar dos de las empresas por las que pasó, con las más altas responsabilidades, como es el caso de Ahemon y Vidrieras Canarias. Como también estuvo en los inicios del Grupo Cordial, un ejemplo de cómo la diversificación y la suma de capitales y voluntades son piedras angulares, acompañadas de una buena gestión, del éxito.

Pero Lizardo Martell no fue solo un gran empresario: también creyó firmemente que el desarrollo social y cultural de su tierra precisaba de un compromiso personal, de manera que se embarcó en proyectos diversos, pero sobre todo dejó huella en uno: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De nuevo aquí es preciso hacer un recordatorio para los recién llegados o para los olvidadizos: esta universidad fue posible gracias al empuje de una masa social que tenía al frente a personas de muy diversos sectores, siendo Lizardo Martell uno de ellos. No participó en aquel movimiento para debilitar a La Laguna o para herir a Tenerife; ni mucho menos. Lo hizo por convicción, porque pensaba que era bueno para Gran Canaria, pero también para Canarias. Y así lo demostró la historia.

Todo eso lo hizo sin afán de protagonismo, con espíritu de equipo, aportando con humildad lo que pensaba y admitiendo que otros pudieran pensar lo contrario. Cualidades siempre valiosas y que quizás escasean en estos tiempos, por desgracia.

Descanse en paz.