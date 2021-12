Limpieza De director Los concejales gobernantes no pueden vivir instalados en su particular burbuja

Que en un Ayuntamiento como el de la capital grancanaria, con un mapa político endiablado y muy atomizado, toda la oposición se ponga de acuerdo en algo no es fácil. Que esa unidad se mantenga incluso por encima de las diferencias entre partidos, pues estamos hablando de una oposición fragmentada y donde conviven concejales que se han ido del grupo con el que se presentaron, o que los han echado, pues lo hace todavía más meritorio. Por todo ello, creo que se equivoca de principio a fin el pacto de gobierno tripartito de la capital grancanaria cuando cada planteamiento conjunto de la oposición recibe la negativa por respuesta. Y creo que se equivocan todavía más cuando la contestación pasa por negar la mayor. Por ejemplo, con el problema de la limpieza en la capital.

Para empezar, vayamos al fondo de la cuestión: ¿hay un problema general de limpieza? Lo hay cuando se suceden los episodios en que se amontona la basura en los contenedores. Lo hay también en cuanto a la contradicción respecto al modelo, pues el propio tripartito -progresista, incluido un partido a la izquierda del PSOE- se está decantando por ir más a la gestión privada del servicio, remando así en dirección contraria a lo que plantearon históricamente. Y lo hay también cuando las empresas privadas que prestan un servicio público sufren retrasos de varios meses en los pagos. Esto último empieza a ser un mal endémico, con el añadido de que el problema no es tanto de falta de dinero en las arcas municipales como de agilidad en la gestión. O de diligencia. Y una multinacional puede aguantar un tiempo soportando los retrasos en el abono por los servicios prestados, pero hay empresas que no tienen espaldas ni musculatura suficiente, con el añadido de que no es de recibo que la ciudad abone intereses de demora millonarios por algo que forma parte de un contrato aprobado en tiempo y forma.

Y se equivocan en el tripartito cuando, además, tratan de hacer chanzas con la oposición. Se pasó de frenada ayer la concejala Inmaculada Medina con alguna referencia a los ediles opositores y estoy convencido de que se arrepintió, pues tiene oficio político de sobra como para saber que, además de gratuito, ese tipo de comentarios se vuelve en contra de quien pretende hacer una broma.

Sobre todo me quedo con que los concejales gobernantes no pueden vivir instalados en su particular burbuja. Deberían patear un poco más la ciudad, conducir por ella en coche propio y, ya puestos, sentarse y escuchar a los vecinos.