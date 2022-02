El PP y su Liberty Valance

El que fuera fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es un apasionado del cine clásico y un escritor bastante recomendable. Una de sus obras de mayor éxito -va por la media docena de reediciones- es un libro dedicado a desentrañar la película 'El hombre que mató a Liberty Valance', el clásico que dirigió John Ford, con James Stewart y John Wayne al frente del reparto. Para no destripar la película a quien no la haya visto o quien no la recuerde, digamos que desmonta los héroes del Lejano Oeste y es la historia de quien hace una gesta pero queda siempre en un segundo plano.

Más o menos, para entendernos, como Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso hombre en la sombra de Isabel Díaz Ayuso. Desde que la presidenta madrileña colocase a su vera como jefe de gabinete, de fontanería o de lo que cada uno quiera pensar, al que fuera portavoz del Gobierno con José María Aznar, en Génova saltaron muchas alarmas. Rodríguez no solo atesora experiencia sino que, para muchos, es la encarnación de una forma de hacer política que pasa por moverse perfectamente en las bambalinas, alimentar de rumores y de contratos publicitarios a los profesionales de la información y tener siempre un cajón repleto de dosieres para ir disparando a diestras y siniestra.

Detrás de esa mitificación de Rodríguez hay también bastante de infravaloración de la propia Díaz Ayuso. Así las cosas, se le atribuyen a él todos los méritos y a ella se la presenta como una persona de escasas capacidades. Personalmente, creo que el tiempo ha ido demostrando que no es así -en lo que a ella se refiere- y quizás todavía no sepamos lo que hay de fondo bajo la apariencia de una política todavía joven, quizás con una prometedora carrera pero quizás también demasiado dada a pasear por el precipicio.

Sea como fuere, lo evidente tras la catarata de declaraciones de ayer es que ya no cabe una tregua y menos aún una paz forzada. Pablo Casado fue contundente por la mañana en la Cadena Cope al apuntar que, más allá de si el contrato sospechoso es legal o no, el papel de comisionista del hermano de la presidenta supera lo aceptable en materia de ejemplaridad. Y ella, por su parte, se descolgó con un comunicado donde limita la cuantía de la comisión, al tiempo que movió a algunos de sus consejeros para escenificar que no está sola.

Mientras, en Galicia Núñez Feijóo lanza un serio aviso: así no se puede seguir. De manera que quizás sea él quien mate al Liberty Valance del PP. Y no desvelo más de la película.