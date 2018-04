Letras y versos en Gáldar

«Hay dos actos del programa que destaco sobremanera no por más importantes, sino por el acierto de hacer memoria pública de dos personas íntimamente relacionadas con la palabra»

A partir de su conferencia –algo ronquecida por la infección laríngea de dos Jesús-, los paisanos de Antonio Padrón y decenas de universitarios matriculados en el Curso de Estudios Canarios (1971/72) descubrimos al pintor en cuya última obra inacabada –La Piedad- y proyectada en pantalla se recreó con magistrales encantamientos. (La condición de cebolleros como paisanos de Antonio Padrón satisfizo la nada arrogante vanidad de todos, y empezó a marcarme la ficción de la vida: a fin de cuentas yo estudiaba literatura y Antonio moría de repente en plena juventud, pues a los 48 años erupciona como volcanes la efervescencia vital.)

Pero hay dos actos del programa que destaco sobremanera no por más importantes, sino por el acierto de hacer memoria pública de dos personas íntimamente relacionadas con la palabra: Rosa María Martinón Corominas y Sebastián Monzón Suárez pues, a fin de cuentas, se trata del primer Encuentro de Letras y Versos en cuya confección resulta absolutamente imprescindible aquella unidad lingüística dotada de significado. (En su nombre, a veces, la humanidad disparata.)

Estoy seguro: el profesor Juan Sebastián López García, cronista oficial de Gáldar y, a la vez, persona de sensibilidad, los incluyó. Pero su rigor en los tratamientos deja de lado afectos, amistades, sentimientos o devociones personales: si figuran como protagonistas en dos actos, podemos estar seguros de que lo merecen. Y como sé de los tres, se lo agradezco.

Así pues, ELVA rinde homenaje en vida a dos muy cercanos profesores maestros de la palabra –escrita, oral, ensayística, narrativa y poética- para establecer con las aulas, el ya cerrado Colegio Cardenal Cisneros (también musicalidad, teatralizaciones) y la cultura en Gáldar su vocación universal: doña Rosa María Martinón Corominas (la Señorita Martinón) y don Sebastián Monzón Suárez recibirán el reconocimiento institucional y el de I ELVA Gáldar, respectivamente.

A ambos no solo les profeso eterno agradecimiento por sus clases. Les reconozco, además, bonhomía, calidad humana, sencillez y sensatez. De Rosa María me quedan, además, sus inteligentes silencios y su condición de mujer serena, reflexiva, estoica, de compromiso social y estético. De Sebastián Monzón me seducen las cárceles de cristal (los charcos). Y me liga a él su serena sensación ante la mar tal «eterno vagabundo sin fronteras». Mar como activación vital, impacto emocional con vida... frente a la manriqueña, «qu’es el morir». La mar de Machado («¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en el mar!») se identifica, pues, con la de Monzón.

Aplaudibles aciertos. Entrañables, emocionantes.