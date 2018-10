“Leslie” no es una broma

Con motivo del reciente episodio del huracán “Leslie”, ha habido bromas, memes y cachondeo, pero habría que tomarse en serio estas cosas, que vienen a ser un dato más para entender de una vez por todas la fragilidad de nuestras islas frente a cualquier cambio brusco, permanente o transitorio, en las condiciones naturales. Estamos en medio del océano, y desde siempre Canarias ha tenido episodios en los que la Naturaleza ha dejado muy claro quién manda aquí, lo cual no debe ser argumento para los negacionistas del cambio climático; al contrario, tenemos que pensar que, si siempre hemos sufrido desgracias asociadas a factores no controlables por el ser humano, ahora estos serán de mayor envergadura, porque es una evidencia clara que el calentamiento global hace que cualquier fenómeno aumente su potencia, incluyendo los que no son atmosféricos, porque los vulcanólogos afirman que si la superficie terrestre está más caliente, influirá en el comportamiento de las erupciones volcánicas.

En Canarias, la geología, la climatología y la historia han dejado huellas. El propio nacimiento del Archipiélago es el resultado de eventos naturales de gran magnitud. Como suele hablarse de cientos, miles o millones de años, parece que nada sucederá en el tiempo que vivimos, pero, si algo pasó una vez, no es descartable que vuelva a ocurrir, y puede ser mañana. En estas islas hemos sido víctimas de plagas de toda índole, las más conocidas las de langostas africanas, de erupciones volcánica que significaron una gran calamidad pública, como las del siglo XVII en Lanzarote o la del volcán Trevejo, que destrozó el entonces floreciente puerto de Garachico; también de sucesos puntuales de los que casi nunca se habla, como las consecuencias del gran terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, que destruyó la capital portuguesa y generó en el mar un tsunami que arrasó ciudades españolas como Cádiz, con una primera ola (hubo tres) de unos 35 metros de altura (es un cálculo de la época acomodado al sistema métrico decimal que entonces no existía). A Canarias también llegó el tsunami, más atenuado, pero sabemos que en Gran Canaria el agua de la primera ola cubrió toda la llanura litoral, y hay incluso una teoría que afirma que fue este tsunami el que inició la creación de las dunas de Maspalomas, aunque no tengo datos sobre si esta afirmación es especulación imaginativa o tiene una base real.

Aparte de las sequías que ocasionaron hambrunas, hay memoria de temporales que hoy no podemos saber si fueron ciclones tropicales llegados del centro caliente del Atlántico, pero es curiosa la persistencia en que algunos de los eventos más dramáticos sucedieran en otoño, especialmente en los meses de octubre y noviembre, lo cual encaja con el final de la temporada de huracanes, que no son un invento de la chica del tiempo de la televisión de Miami, sino que han existido siempre, y de ello conocemos relatos desde que hay historia escrita de esa zona atlántica. También ha habido episodios terribles en otras épocas del año, y los eslóganes como “seguro de Sol” o “Eterna primavera” nos han hecho olvidar lo demás, cuando deberíamos tener presenta otra frase publicitaria, “Naturaleza cálida”, en la que estos fenómenos no son tan raros, como figura en nuestra historia.

Los episodios se suceden a través de los siglos que conocemos, en los que ha habido destrucción y pérdida de vidas humanas, casi siempre por el mismo motivo: las construcciones en cauces secos por los que “nadie recuerda que haya corrido el agua”. Nadie lo recuerda, pero el agua sí, y, cuando esta vuelve a buscar su sitio, derriba todo lo que se le opone. Ha habido desastres tremendos, con muchos muertos y pérdidas materiales enormes. No quiero ser exhaustivo, basta mirar un listado de temporales en tiempo histórico, algunos tan míticos como el que en el año 1610 arrancó en la isla de El Hierro el legendario “Garoé”, el árbol sagrado que surtía de agua a los herreños, o el que, en 1826, arrasó la villa de Candelaria y se llevó la imagen original de la Virgen Morena. Echamos un vistazo y da escalofríos ver las cifras de muertos, fuera en Santa Cruz de Tenerife, en el palmero Barranco de Las Angustias, en Tejeda, en el Puerto de La Cruz, en La Gomera, en el barranco grancanario del Toscón, o en el renombrado temporal de San Florencio. Siempre es lo mismo: una gran masa de agua busca su cauce natural. También olvidamos desplazamientos de tierra como el acaecido en Rosiana (Gran Canaria) en 1956.

Si queremos cachondearnos de “Leslie”, vale, el sentido del humor siempre es bueno. Pero, si no tenemos en cuenta los dictados de la Naturaleza, esta siempre volverá a reclamar su espacio. Lo ocurrido en Mallorca la semana pasada es otra muestra de las catástrofes que puede ocasionar la insensatez y la avaricia del ser humano. Parece una letanía, pero esa obsesión por edificar en los cauces secos no parece tener buena acogida cuando se mueven millones. Es verdad que a veces llueve o hace viento con la potencia de una plaga bíblica; la única manera de evitar desgracias es no ponernos en su camino, y si a la vía natural de una riada (que es verdad que ocurre una vez cada cincuenta, cien o doscientos años) le ponemos en medio una edificación, cuando llegue el día en el que se junten todas la fuerzas que nadie puede controlar, pasará lo que vemos que ocurre una y otra vez.

Así que, es cierto, las fuerzas de la Naturaleza pueden ser terribles, y la única manera de evitarlas en lo posible es no ponernos delante, que es justo lo que hacemos. Y esta advertencia vale para otros factores, que aparecen por sorpresa pero que de alguna forma son previsibles (puede que en tiempos de nuestros tataranietos, pero ocurrirá), que si siempre son problemáticos en un continente, en unas islas como las nuestras pueden ser letales. Pero finalmente tengo que decir que no debemos preocuparnos, ya se ocuparán de ello nuestros políticos, en cuanto vuelvan de una de sus actividades predilectas y casi exclusivas: acudir a reuniones con grandes corporaciones energéticas, financieras e inmobiliarias (no sabemos dónde, cuándo o para qué), pelearse con otros partidos y conspirar en el propio, asistir a comisiones parlamentarias que nunca resuelven nada, dar ruedas de prensa sobre ficciones borgianas, o andar detrás de una imagen en una procesión. Y ya, si eso, puede que alguna vez se ocupen del mundo real.