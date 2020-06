Las vacantes en el Gobierno canario

Ángel Víctor Torres dijo que cuando entrásemos en la nueva normalidad ya tendría cerrada la remodelación de su gabinete, que pasa por cubrir las vacantes en las áreas de Sanidad y Educación. Con lo que suponemos que será esta semana. En todo caso, ya vamos sabiendo que el presidente es de lo que no quieren que le marquen la agenda, pues suyo es el bolígrafo que decide lo que sale en el Boletín Oficial de Canarias. De hecho, si las salidas de Teresa Cruz y María José Guerra se produjeron este 2020 y no en 2019 fue en parte porque desde diferentes colectivos profesionales y organizaciones sindicales y políticas presionaron tanto para que fuera antes, que el presidente quiso demorarlo para que no hubiese duda alguna: él decide quiénes se sientan en su gabinete, máxime si corresponden a la cuota socialista, y también cuándo se van.

No es fácil la papeleta presidencial. Estamos hablando de dos áreas de gran calado social y con una importante factura presupuestaria. Y también son las dos carteras más expuestas, junto a la que preside Noemí Santana, en esta crisis por la pandemia. El otro departamento afectado es Hacienda por aquello de la merma de ingresos y la necesidad de reescribir los presupuestos, pero Román Rodríguez atesora experiencia, tanto en época de vacas gordas como algo más flacas, y tiene capacidad de presión sobre Madrid para que el Ejecutivo central se implique en la búsqueda de la financiación.

A Torres se le fueron dos consejeras de Tenerife y teóricamente debe tener presentes los equilibrios territoriales. Pero no es menos cierto que la prioridad es acertar con las personas y garantizar que los equipos que integran esas consejerías funcionan como un reloj. Suizo, a ser posible. De manera que lo de menos es el lugar de nacimiento y también la militancia: lo que se toca es garantizar eficacia en la gestión, capacidad de respuesta ante una nueva crisis, voluntad de trabajar en equipo y, ya puestos, lealtad a quien preside.

Con todo ello, el presidente está a punto de estrenar foto de familia gubernamenal al cumplirse un año de mandato. Casualidades de la vida. Será como volver a empezar pero sin José Luis Garci escribiendo el guion. Aquí el libreto le corresponde en exclusiva a un presidente que podrá contar aquello de que se enfrentó a la peor de las crisis y vio cómo le fallaban incluso algunos de los suyos. En todo caso, los que se crecen en la adversidad son los que acaban apareciendo en los libros de historia.