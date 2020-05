La acción humana se orienta por reglas, algo que aprendemos desde el momento en que decimos la primera palabra. «Mamá» significa que una persona no es igual que las demás, y, con respecto a esa persona, tenemos unos derechos y unos deberes. Junto con la palabra, aprendemos las reglas que rigen la relación entre madres e hijas o hijos, de la misma forma que con las palabras «amigo/a», «hermano/a» o «jefe/a» aprendemos aún más reglas para saber cómo movernos en las relaciones sociales. ¿Está permitido bromear con alguien cercano? Está permitido. ¿Con un superior ? No está permitido. Ser socialmente competente es saber las reglas.

En el periodismo tenemos reglas: las noticias llevan titulares, un párrafo introductorio y aún más párrafos colocados de forma invertida a su importancia. Lo importante va primero, lo accesorio después. Los titulares deben ser cortos, y, esto es tan extremadamente importante como incomprensible, ¡No se puede repetir la misma palabra en el titular! (Adiós a La divina Eulalia, ríe, ríe, ríe) . Si una es periodista, se sabe las reglas. Si no se las sabe, es cualquier otra cosa, pero no periodista. Y así son las cosas, siempre lo han sido y no van a cambiar: reglas, reglas y más reglas.

Si sabe usar un martillo es porque se sabe las reglas de cómo se usa. Si aplaude a las 18.58 horas (como en mi barrio) todas las noches es porque hay una regla que dice que hay que hacerlo. Nadie se sorprende si el vecindario también lo hace: nos sabemos las reglas. Y si sigue al partido ese, no se aplaude sino que se aporrea el caldero para desgastar al Gobierno.

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles formuló las primeras reglas sobre la amistad y Homero puso su parte formulando las reglas para ser un héroe. La humanidad en su conjunto ha establecido las reglas de cómo se come en la mesa, cómo hay que lavarse los dientes o cómo vestirse para hacer deporte. Algunas se han ido formando y divulgando durante siglos y hemos inventado un sistema educativo obligatorio que en 17 años nos transmite las reglas más importantes.

Las reglas, eso sí, se formulan para regular situaciones habituales. Por eso no hay reglas para una pandemia por Covid-19. Nunca aprendimos reglas para lo inexistente. No pidamos entonces al Gobierno que nos dé reglas precisas. Empleamos siglos para aprender las otras. Evite las aglomeraciones. Reduzca las interacciones sociales al mínimo indispensable. Mantenga la distancia física. Lávese las manos. Y piense.