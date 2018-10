Las plataneras y lo isleño

La carretera que une Arucas con Moya atraviesa el barranco de Azuaje. Tiene curvas y es fácil marear pero recorre el norte de la isla desde el interior con otra visión distinta a la tradicional de la costa. Al poco de salir de Arucas y comenzar el camino te encuentras con las plataneras. Quedan muchas a pesar de que el transcurso del tiempo es notable y de que la agricultura pese menos en la economía canaria amén del sector servicios desde el desarrollismo. Pero desde el coche piensas por un momento en aquella otra época donde las plataneras no solo eran más sino que representaba otro mundo que dominaba lo isleño, solo las tomateras del sureste podrían asemejarse. En esas plataneras el canario concitaba su universo, unos latifundios donde no solo se trabajaba (o se subsistía para ser precisos) sino que era el campo de juego de las relaciones sociales. En aquellas plataneras hubo días de abuso, palabras más altas que otras que sentenciaba el señorito en detrimento del resto y se acallaban las opiniones que discrepaban porque no interesaban y se quejaban de que el salario era ínfimo o el cansancio acumulado se antojaba insoportable. Incluso, no descarte excesos de algún patrón o jefecillo del terrateniente con alguna mujer que quisiera dar sustento a los suyos. Entre las plataneras se dejó tocar (es un decir) mientras la mirada lasciva del superior se envalentonaba y toda su masculinidad eyaculaba ensuciando con cobardía su pantalón a la par que la otra se arrepentía por la necesidad o era directamente violada. Luego estos iban a misa endomingados a dejarse ver ante el pueblo y se daban golpes de pecho de falsa religiosidad.