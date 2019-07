Las peleas y el turismo ‘low cost’

Esta vez ha sido en Gran Canaria, pero el resto de las islas no se libran del sonrojo y la mala educación de unos jóvenes, muchas veces incluso adolescentes, que no solo se hacen daño entre ellos, sino que devalúan a las islas como destino turístico seguro y de calidad. Las imágenes en cuestión han sido publicadas por medios nacionales y pueden tener un impacto internacional a través de las redes sociales y los buscadores. Pruebe a teclear Canarias en Google estos días, los resultados son demoledores para la promoción turística del archipiélago.

Litros de alcohol barato, drogas accesibles, sexo en plena calle, vacaciones low cost , desenfreno sin límites. Estos son algunos de los condimentos que explican que Gran Canaria haya sido noticia en los informativos en los últimos días, y no por sus bondades precisamente. Vídeos en los que jóvenes pasados de revoluciones se pegan en fiestas en alta mar, locales de ocio nocturno o en la calle ante la atenta mirada de transeúntes. No es un fenómeno aislado, sin embargo es el uso de los teléfonos y la difusión en las redes sociales lo que ha dado más visibilidad y magnificado un problema que se viene repitiendo cada verano en las zonas turísticas del archipiélago.

«No solo se hacen daño entre ellos, también devalúan a las islas como destino turístico seguro y de calidad»

Las islas no deben ser conocidas como un destino inseguro, de borrachera y turismo de saldo, por mucho que la competencia haya aumentado en el Mediterráneo y se tengan que cuadrar los números bajando los precios. Lo cierto es que desde hace años se ha incentivado un turismo de masas, de baja calidad, poco dinero y menos respeto por las normas cívicas. Apelar al sentido común y deshacer el camino andado es una tarea difícil y que necesita años de trabajo. Pero se puede empezar por dejar de vender alcohol a precios irrisorios y buscar otro tipo de clientela con un perfil más adulto, amable o de mayor nivel adquisitivo.

Sin embargo, en los últimos casos, el extranjero no es el protagonista de los vídeos del sur de Gran Canaria. Los altercados los provocan jóvenes canarios que pierden el control y empañan las postales de las islas con acciones violentas. No solo me refiero a un comportamiento grosero en el transporte público, en los parques o los locales de moda, que también; sino al uso constante del insulto como arma dialéctica, a la agresividad como forma de expresarse o comportarse, al desprecio como táctica para la descalificación del otro y tener vía libre para cometer cualquier acto al margen de la ley. Este es un problema más grave y profundo que el turismo low cost, es un problema de educación y falta de valores de nuestra sociedad.