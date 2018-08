Las guerras mediáticas

Una de las pruebas valiosas que demuestran la importancia de los medios de comunicación es que hasta el político de turno siempre tiene alguno que sí le respalda ante el resto del panorama mediático que intenta desacreditar. Por algo será. Pero más allá de ese matiz, conviene tener presente que la batalla entre un político y una cabecera (pongamos por caso) es desigual. Para empezar porque un periódico (si ostenta independencia económica) tiene todo el tiempo del mundo para (digámoslo así) ajustar cuentas mientras que un dirigente o partido tiene una cita con las urnas cuando menos cada cuatro años. De hecho, la petulancia o bravuconería del político suele suavizarse a medida que este asume que se acerca en el calendario el juicio electoral. Puede que entonces Donald Trump module su lenguaje y comience a entender que la libertad de prensa es fundamental en democracia. Ahora 300 periódicos le han advertido de que así no puede seguir y, por ahora, el presidente no solo lo ignora sino recrudece la guerra. Lo interesante será cómo responde la ciudadanía y si acaba percatándose de que la Administración Trump visualiza una hipotética lucha entre los intereses del pueblo y los medios de comunicación, lo que es, sin duda, un formato más de populismo. ¿Acaso otros líderes o dictadores no atacan a medios que dicen aquello que no quieren que se sepa? Justo en estas semanas Movistar+ proyecta la serie documental El cuarto poder que narra, en cuatro episodios, la cobertura que The New York Times ha hecho de los primeros meses de Trump en la Casa Blanca.

También en nuestro país hemos asistido a episodios más domésticos. Pedro J. Ramírez y otros hicieron lo indecible para acabar con el felipismo que estaba en el poder desde 1982 y ya a mediados de la década de los años noventa pensaban que era inmortal. O luego, con los años, José Luis Rodríguez Zapatero promocionó la aparición de otros soportes para restar la influencia del Grupo Prisa que tradicionalmente había tenido ante el PSOE. Uno y otro culebrón ya son cosa del pasado. Y es que tanto la derecha como la izquierda no responden ya sociológicamente a grupos homogéneos de votantes y todo se ha fragmentado. Necesitan, en suma, diversificar más allá de que el universo mediático también tenga sus retos por solventar con motivo de la crisis económica y la digitalización. Con todo, Trump y otros políticos (dentro y fuera de nuestro país) han sido desalojados cívicamente del poder al tiempo que muchos de los periódicos que actualmente denuncian los excesos del mandatario estadounidense apuesto que seguirán existiendo en los próximos años. Y es que las guerras mediáticas que avivan los políticos no suelen medirlas bien antes de emprenderlas. Y les salen caras.