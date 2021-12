Lamentable lo del Congreso

Entre mis muchos defectos está que me divierte consultar de vez en cuando los medios de comunicación digitales con postulados editoriales antagónicos -extremadamente antagónicos- para ver cómo cuentan un mismo hecho. Cuando digo antagónicos, estoy hablando desde la diestra más diestra de 'Ok Diario' de Eduardo Inda a la siniestra más siniestra (no va con segundas intenciones) de 'La Última Hora' de Dina Bousselham. Lo cierto es que esos extremos ya no son casos aislados:la prensa afincada en Madrid se ha convertido en un campo de batalla, en algo así como las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde, cuando no caen bombas, los soldados se enfrentan con la bayoneta calada y, si es preciso, se matan a golpes embarrados hasta las rodillas.

En ese contexto, ayer tarde saltó la noticia de que los jefes de prensa de un puñado de partidos -básicamente los que sostienen al Gobierno en las Cortes- se quejaban ante la Presidencia del Congreso de las actitudes de periodistas en la sala donde comparecen, mientras que en los pasillos estarían produciéndose supuestos desplantes a sus señorías. Acto seguido, la lectura en una parte de la prensa digital era que estábamos ante un intento de censura, que se quería silenciar a los medios con voluntad fiscalizadora y que aquí empezaba el fin de la democracia.

La denuncia inicial era penosa desde el minuto uno, sobre todo porque no identifica a los periodistas supuestamente poco ejemplares, de manera que se extendió la sospecha sobre todo el colectivo. Y la respuesta fue igualmente lamentable, pues se presentaba como una medida tomada en una oficina de la censura de un régimen dictatorial.

Y confieso que me invade la desazón viendo cómo la prensa se deja contaminar por el ambiente tóxico que hay en la esfera política, como si los informadores fuesen un parlamentario más de esos muchos que están para hacer lo que diga el jefe de filas. Como también es triste, a estas alturas del campeonato democrático, tener que enfrentarse a preguntas que dábamos por sabidas. ¿Tiene la prensa que estar fiscalizando al Ejecutivo y al Legislativo? Sí. Es más, incluso al Judicial. De la misma forma que el Judicial tiene reglado cómo medir los incumplimientos legales de la prensa y el Ejecutivo y el Legislativo son libres de opinar sobre el trabajo de los medios. ¿Y se debe fiscalizar al gobernante o al parlamentario de turno desde el respeto? Por supuesto que sí. ¡Faltaría más!

Triste, muy triste, lo de ayer.