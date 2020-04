La utilidad del voto

Pues no, el coronavirus no lo trajo Podemos. Ni tampoco el PSOE por haber pactado con los rojos. Por mucho que le reconcoma verles en el poder a parte de la derecha y a un sector de sus votantes. Porque no son todos, claro que no. Solo los más viles se aprovechan de una pandemia mundial que está dejando miles de muertos en España para hacer política e intentar atacar a un gobierno que, haga lo que haga, para ellos siempre lo hará mal.