La última o la primera

Uno no sabe si se sienta a escribir la primera, por aquello de que hoy CANARIAS7 estrena diseño, una más o la última columna. Y no hace falta que fallezca José María Íñigo para percatarse. Por fortuna, no es necesario apelar a la muerte; aunque esta forme parte de la vida. Casi todo es más banal, de andar por casa. En la era de la modernidad líquida teorizada por Zygmunt Bauman, la estabilidad de antaño se desmorona y ninguna pauta social es fija. Es el individuo desnudo, tanto ante sí mismo como frente al resto. Decía el dramaturgo estadounidense Arthur Miller que «un buen periódico es una nación hablándose a sí misma». Lo que no sabremos qué diría él en estos tiempos en los que muchos (no solo Donald Trump) pretenden reducir el debate público a la pasión de la instantaneidad de las redes sociales. Trump arremete contra la prensa, prefiere la posverdad (la manipulación de siempre) cabalgando fácilmente en Internet, aunque en papel también puedan decirse muchas mentiras. Sin embargo, la digitalización ofrece la barra libre donde todo se confunde, las sandeces con el criterio.

Queda el legado. Si tuviera opción de tomar un café con algún personaje histórico, sería con el escritor Arturo Barea (1897-1957), autor de la trilogía La forja de un rebelde en la que retrata su mirada lúcida de hombre progresista que es capaz de contar lo que pasa por encima de las debilidades y miserias de las dos Españas. Estuvo durante la Guerra Civil en zona republicana, que fue siempre la suya sin renunciar a ser crítico, y padeció los bombardeos sobre ese Madrid que resistía los avances de Franco y las tropas moras; las que tanto temía el españolito de provincias que hubiera sido antes llamado a filas al calor del desastre de Annual (1921). Pero hablaría con él, ante todo, porque seguramente su empatía asomó pronto en su niñez viendo a su madre deslomándose como lavandera; penurias a sortear en el barrio de Lavapiés. Conoció el exilio y en la BBC hizo sus últimas aportaciones.

No sé si en la actualidad hay una, dos o muchas Españas. La opinión pública está fragmentada. Pero no es casualidad sino fruto de la pérdida de la cohesión social. La ciudadanía toma la calle porque la indignación sigue latente. No será la del 15M y puede que no haga falta que lo sea, pero sí irrumpe el hartazgo hacia los abusos. Un país sin clases medias es rehén de la desigualdad social, del empobrecimiento colectivo y de las estrecheces culturales. Entre los recortes y el recetario de austeridad dictado por los tecnócratas de Bruselas, la política institucional (y la vida de los partidos) flaquean. Uno se pregunta si ahora habría espacio para testimonios activos como el de Miller o Barea. Que, incluso, puedan sobrevenir otros Bauman. Y que no todo se ciña a lo que diga, o deje de decir, Trump y demás legión ungida por el populismo.