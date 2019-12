La tragedia territorial del PSOE

Por supuesto, no están en una labor por derrocar a Sánchez de la secretaría general por la sencilla razón de que ya no es posible. La suerte de Sánchez, guste o no, será la del PSOE. Va de suyo que el ambiente de división y crispación interna a día de hoy es similar (y seguirá creciendo) al que se vivió en la antesala de aquel célebre Comité Federal del 1 de octubre de 2016 narrado en directo para toda España por La Sexta donde la opinión pública comprobó, mientras llegaban a la entrada de Ferraz en moto los repartidores de pizzas, el último intento de restaurar el PSOE que nació en Suresnes y cuya estructura de funcionamiento validó los gobiernos y el periplo en el partido de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Ese PSOE ya no existe, se esfumó. O, mejor dicho, fue laminado por el propio Sánchez como relato justificador precisamente de su retorno a Ferraz en volandas por la militancia a la que jaleó contra los cuadros de una organización que había interiorizado (eso sí, demasiado tarde) de que no se podía ir a unas terceras elecciones generales en las que el PSOE seguiría bajando pero Sánchez no estaba dispuesto a marcharse.

La negociación del PSOE con ERC refleja la situación de debilidad en la que se encuentra; accede a ella contra su deseo, porque no le queda otra. Pedro Sánchez busca el apoyo de los independentistas porque no tiene más opciones, ni él ni su partido. Acurrucarse con el PP es prolongar la agonía. No lo hace por una convicción ideológica o porque crea en el federalismo asimétrico o en la plurinacionalidad sino porque está inmerso, debido a su decisión de repetir las elecciones generales, en una ratonera. Esperaba el 10N salir reforzado, ahí se nota su carencia de bagaje político, Pablo Iglesias está más preparado y si es vicepresidente le superará, y sin embargo perdió en torno a 700.000 votos y tres escaños. Las prisas del PSOE por cerrar un acuerdo con ERC están en consonancia con la certeza en Ferraz de que otros comicios electorales supondrían otro retroceso en respaldo popular y diputados.

«La crisis del sistema del 78 no viene determinada por el deterioro económico, que sí que la profundiza, sino por la quiebra territorial que ha supuesto el ‘procés’»

ERC no pretende un pacto de legislatura, ni siquiera más competencias o una leve mejora en la financiación de Cataluña. Ese tiempo pasó. Y ERC no desea emular a la extinta CiU que era capaz de entenderse tanto con los socialistas como con los populares. Para esto no se ha llegado hasta aquí, no se ha hecho el procés. ERC asume que lo que se dirime ahora es el nuevo ciclo constitucional por estrenar donde todo, y digo todo, cambiará en la política que hemos conocido desde la Transición: el sistema de partidos, la lógica institucional que deriva los rendimientos electorales fruto del multipartidismo, la estructura territorial del Estado...

El PSOE es un partido jacobino, centralista. Tolera al PSC, incluso en alguna que otra ocasión Alfonso Guerra ha llegado a lamentar que hubiese sido mejor implementar su propia estructura en Cataluña. De la unión con Euskadiko Ezkerra, queda poco más que las siglas: PSE-EE. Y el jacobinismo del PSOE no es cosa solo de los guerristas. Josep Borrell también lo es. Y en el alma del PSOE sobresale la tendencia centralizadora que solo cede a variantes federalistas, especialmente en época de Zapatero, cuando entramos en periodos protoelectorales.

Hay precedentes que lo ilustran claramente. Cuando el PNV, CiU y BNG protagonizan la Declaración de Barcelona de 16 de julio de 1998 desde la asunción de que el modelo descentralizador del café para todos ha desnaturalizado a las llamadas nacionalidades históricas, la respuesta opuesta del PSOE el 7 de octubre de ese mismo año es justo la Declaración de Mérida auspiciada por Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Desde este precedente, en una etapa en la que el PSOE todavía disponía de Andalucía junto a Cataluña como granero electoral, se entiende la preocupación actual entre los barones socialistas que temen que la gobernabilidad estatal a cualquier precio, que bien que lo habrá, desmantele el poder autonómico y local en el resto de España.

Aún falta para 2023 y, no obstante, lo que ocurra electoralmente quedará marcado por lo que suceda en los próximos meses. Luego el margen de maniobra de cada una de las siglas, a izquierda y derecha, será reducido. Dicho en términos militares, la correlación de citas electorales en 2019 (con el gran error de Sánchez de forzar el 10N) y el riesgo de que en primavera seamos nuevamente convocados a las urnas, puede suponer para el PSOE una especie de batalla de Stalingrado que marque un antes y un después y en el que otros comicios solo serviría para ahondar en el retroceso electoral.

Lo que más repele al poder es la inestabilidad. Y esta no solo va a persistir sino se incrementará a medida que la crisis constitucional sea más evidente. ¿Y por qué irá a más? Porque no habrá reforma constitucional y sin ella no hay forma de relanzar y relegitimar al sistema del 78. El impulso de la Transición ha ido menguando, especialmente desde la Gran Recesión de 2008 y los estragos que ha provocado: precariedad laboral, desigualdad social e interrupción de las expectativas intergeneracionales de que siempre iríamos socioeconómicamente a mejor. El ascensor social se ha roto y las clases medias de antaño no se reproducen a sí mismas.

Con todo, la crisis del sistema del 78 no viene determinada por el deterioro económico, que sí que la profundiza, sino por la quiebra territorial que ha supuesto el procés. No es el 15M el actor disruptivo principal, cuyo protagonismo es indudable, sino el soberanismo catalán. Y sin los nacionalismos periféricos, vasco y catalán, la arquitectura política del 78 no rinde. Para empezar, el propio sistema electoral no es capaz de ofrecer las utilidades para lo que fue diseñado. La contienda política se está dirimiendo ya, ahora. No hace falta esperar a 2023. Para entonces la transformación (o inexorable decadencia) será patente e insoslayable. El devenir de cada uno de los partidos, del PSOE y del resto, vendrá prefabricado, dado y convenido en función de lo que suceda en breve y su capacidad de reacción.