La soledad de Sánchez

Vivimos en un sistema parlamentario y no presidencialista, España no es Estados Unidos ni tampoco Francia, Portugal o Rusia (estos últimos son formalmente semipresidencialistas). Por lo tanto, el candidato a presidente debe buscar los apoyos en la Cámara y si triunfa o fracasa es él el responsable, sea Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. La oposición o el resto no tienen que cargar con sus deberes. Ni más ni menos. Si quieren cambiar las reglas es otro asunto, pero el parlamentarismo preside (y a Dios gracias) nuestro marco político. Así pues, la ronda social que ha abierto Sánchez no tiene sentido y es una manera más, otra de tantas ya practicadas, de intentar presionar a los otros partidos para que le regalen la investidura. Esos colectivos sociales fueron escuchados por las diversas siglas cuando estas confeccionaron sus programas de cara a presentarse a las elecciones. Ahora estamos en otra fase en la que la vitola de la responsabilidad recae sobre Sánchez que puede volver a intentarlo, dar paso a otro o admitir que vamos a unos segundos comicios.