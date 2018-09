La rutina política

«En este curso político que acaba de empezar no habrá panorama de refrescos semejantes por los que optar»

En este curso político que acaba de empezar no habrá panorama de refrescos semejantes por los que optar. El enfoque del tema catalán, la exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos y el aumento de impuestos a las rentas más altas son claves de enjundia que por sí solas garantizan que habrá trifulca parlamentaria. A partir de este instante, la Cámara será un espectáculo más que nunca pensado especialmente para la opinión pública, olvídense de los grandes consensos o de una hipotética reforma constitucional que nunca llega. Lo que se espera es otra cosa: una recuperación del bipartidismo que implica previamente intensificar las posiciones propias en aras de orillar fórmulas como la de los partidos emergentes que ya no lo son. Dicho de otra manera, si el PSOE y el PP aspiran a recuperarse electoralmente conlleva sí o sí redoblar la confrontación. Es una paradoja, no cabe duda, pero la política está repleta de estas cosas que solo el paso del tiempo le otorgan sentido.

Si algo tiene de positivo el bipartidismo del modelo británico es la estabilidad que ofrece. Fue el ideal que hace más de un siglo importó Antonio Cánovas del Castillo para su rey Alfonso XII y que permitió que la Restauración borbónica fuese un ciclo de paz política inimaginable para lo que era habitual en la Historia de España. Y hay un intento, tan solo uno por ahora, por el que Pedro Sánchez y Pablo Casado pueden desplazar terceras vías que no cuajan.