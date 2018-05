La rendición de ETA

En España el problema territorial ha sido constante. Y tiene dos focos invariables, también en democracia, que residen en el País Vasco y Cataluña. No deja de ser llamativo que, justo ahora que Cataluña se suicidó a cuenta de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la cuestión vasca esté apaciguada. Es más, acabamos de asistir a la capitulación de ETA. Cuando la organización terrorista perpetró sus años de violencia al son de una pretendida independencia, el nacionalismo catalán (tanto el burgués como el de izquierdas) optaban por la vía democrática. Por supuesto, no son comparables uno y otro proceso. Y precisamente es lo que pone sobre el tapete la gran diferencia en las formas. Hasta el punto de que ninguno de los objetivos buscados por ETA han sido logrados. Para empezar, la ansiada independencia. Pero tampoco la anexión del País Vasco y Navarra o, no digamos ya, la del territorio vascofrancés.