La paradoja española de Cataluña

Lo de España es diferente proviene de los años sesenta, por la extrañeza de la esposa de un embajador norteamericano que no comprendía las costumbres españolas. Cuando se despedía, un periodista le pidió en la escalerilla del avión que definiera España, ella se quedó pensativa tratando de buscar una respuesta; tras unos segundos de duda dijo a los micrófonos de Radio Nacional y la TVE recién inaugurada: «Spain is different». Esa frase fue portada de ABC al día siguiente, y se utilizó como eslogan para las campañas turísticas. Ese ser diferente formaba parte de nuestro complejo de inferioridad, porque queríamos estar en Europa, y en realidad queríamos ser iguales.

Sobre España parece pender una maldición secular, señalada por Américo Castro, que de alguna forma nos condena al enfrentamiento, y que él compilaba en la mezcla de culturas superpuestas que nunca se han impuesto del todo a la anterior, porque lo que el revanchismo se eterniza. Como inspirador de esta constante está al fondo el catolicismo español, que Azaña diferenciaba claramente del de Roma, hasta el punto que se atrevió a afirmar que fue España la que hizo poderosa la Iglesia Romana en la Edad Moderna. Está en las actas del Congreso, con fecha 14 de octubre de 1931, hablando como ministro de la Guerra. Afirmó repetidas veces que España había dejado de ser católica. Con la perspectiva y los hechos acaecidos en más de 86 años, podríamos decir que, desde el punto de vista político, Azaña midió muy mal el peso de la historia.