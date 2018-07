La paradoja cubana

Ha tenido que morir Fidel Castro y dejar el poder su hermano Raúl para que el proyecto de Constitución en Cuba ya no contemple el ideario comunista. Para que luego digan que los personalismos no tienen importancia, máxime si es en dictaduras o regímenes autoritarios de todos los pelajes. Eso sí, el texto que se baraja contempla al tiempo que el Partido Comunista de Cuba (PCC) sea algo así como el órgano supremo rector. Quieren cambiar, pero no del todo. Aperturismo a medio gas. Aunque con la paradoja de ese juego de roles: renunciamos al comunismo pero el partido sigue siendo el partido. Así no hay manera.

La decadencia cubana lleva mucho tiempo en el tablero. Sobre todo, con la caída del Muro de Berlín y lo que Fidel Castro llamó el periodo especial. Vamos, una etapa de penurias que no sabía ni él mismo cuando iba a acabar. Si no llega a ser por el turismo y las divisas de los emigrantes, la isla hubiera colapsado del todo en la década de los años noventa. Otra paradoja caribeña es que el viaje a Cuba del papa Juan Pablo II fue un balón de oxígeno para el castrismo. Entre carambola y carambola, una vez marchitada la relación con la Unión Soviética, el régimen ha perdurado. El otro socio fue Venezuela amén del chavismo que intercambió petróleo por médicos.