La óptica mirada del señor vicepresidente

El señor Rodríguez Valido, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, instó a la participación democrática –tipo sufragio universal- desde una red social. Quiso conocer la opinión de sus seguidores sobre el color de las gafas (o gafa, indistintamente) que debía comprar. Y como pálpitos y rigores democráticos imponen seriedad a la cosa, el Excelentísimo joven coloca dos fotos para que el votante elija.

La primera (NEGRAS, círculo negro a la derecha) está delimitada por entorno aséptico (cualquier óptica) y enchaquetamiento del señor vicepresidente lo cual, claro, anula cualquier intencionado lirismo poético. Tampoco hay elementos llamativos por su natural belleza o interesante contenido: es, simplemente, un espacio común y sin ambientación simbólica alguna. El rostro, incluso, refleja cierto hieratismo.

Además la señora del fondo (casual mirona o intencionada presencia para fingir naturalidad espacial), nada distrae la atención de quien visiona: la faz del dubitativo posante actúa como imán... porque ocupa el primer plano. A fin de cuentas es el protagonista, dominio de la perspectiva. (Por tanto, rechazo cualquier sospecha de narcisismo leída en la canalla de la prensa.)

La segunda foto (ROJAS, círculo rojo a la izquierda) está cargada de símbolos. La ausencia de chaqueta traduce familiaridad, distensión. El posante incluso esboza ligera sonrisa: su mirada se relaja. El espacio, además, es personal e intelectualizado: la ikeana estantería del fondo almacena libros, aunque sus lomos nada dicen sobre contenidos ante la imposibilidad de leer los títulos.

No obstante, no llego a descifrar la significación simbólica del hueco o vacío sobre el punto rojo. Intuyo profundización, espacio infinito donde pululan Ideas o, tal vez, la eliminación de un bloque completo de volúmenes, cual si las Fuerzas del Bien hubieran imitado el «donoso y grande escrutinio» previo a su condena al fuego que hicieron el barbero y el cura en la librería de nuestro ingenioso hidalgo don Quijote... Pero el recurso es, cuando menos, significativo: el rojo de las gafas –estoy seguro- se identifica entre libros ajenos a pensamientos impuros.

Y como me dicen en las sacristías que el teldense señor Rodríguez Valido fue antiotánico desde la infantil niñez –las posteriores pubertad y madurez lo hicieron coÁTIco-, doyme en sospechar que acaso llegó a ser lector de Pedro Lezcano y otros rebeldes contrarios a nuestro bautizo otánico, por más que Turquía y otros países no ensalitran sus costas con el Atlante. Tal hipotética conclusión me conduce a dos interrogaciones retóricas de la cuales, claro, no espero respuesta: ¿pudo almacenar el visible hueco de la estantería –junto al botón rojo (u encarnado, indistintamente)- algunos volúmenes de textos críticos con la OTAN? ¿O quizás ejemplares con romances de la Guerra Civil española?