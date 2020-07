La medición electoral de Sánchez

Este domingo servirá para calibrar las expectativas del PSOE a nivel estatal. Si el aumento que se prevé en Euskadi y Galicia de los socialistas (a costa, por cierto, de Podemos) es simplemente tímida (un reducido número de escaños) significará que de haber ahora comicios en el conjunto del Estado descendería o malamente mantendría los 120 diputados que tiene en la actualidad. Si, por el contrario, sube de forma importante es que Pedro Sánchez está en disposición de reforzar la primera posición; eso sí, insisto, pagando el precio Podemos pues, rara vez, los socios de una coalición siempre acaban con mejores réditos en la siguiente cita con las urnas. La regla esencial del multipartidismo institucional es nítida: si bajan, bajan todos; si se consagra el primero, el resto de aliados costean los platos rotos.

La prueba de Euskadi y Galicia es fundamental para testear cómo está el pulso de las izquierdas pues en ambos territorios periféricos concurre la existencia de sus nacionalismos respectivos (atención al empuje del BNG) y, por ende, impide a la ultraderecha del neoespañolismo reaccionario alcanzar el Parlamento. Dicho de otra forma, si el PSOE no logra un resultado importante en tierras vascas y gallegas, mal lo tendrá en otras latitudes.

Hasta la segunda victoria de José Luis Rodríguez Zapatero (2008) el centroizquierda había pivotado sobre las circunscripciones de Andalucía y Cataluña para arribar a La Moncloa. Sin ellas ni se entiende cómo Felipe González acumuló mayorías absolutas ni Zapatero acabara con el aznarismo. Recuerden: desde González el PSOE no ostenta una mayoría absoluta. Esa era la fórmula clásica, de manual, que se quebró con el desmantelamiento del bipartidismo (2015). Todavía retumban las declaraciones de Sánchez en Ferraz, por paradójicas, en los recuentos de diciembre de 2015 y junio de 2016 diciendo que sus resultados eran históricos porque Podemos no le había superado. Hoy por hoy, las derechas gobiernan en Andalucía y el PSC-PSOE es una fuerza secundaria en Cataluña por mucho que Sánchez liquidase la rama interna nacionalista encarnada en Pere Navarro a favor de Miquel Iceta.

Si Sánchez consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado, culminará la legislatura. La aritmética parlamentaria es la que es: las derechas no tienen los números para presentar una moción de censura y, de ahí, su impotencia. Todo el ruido de las manifestaciones espontáneas en las calles del barrio madrileño de Salamanca, quedaron en nada. Así las cosas, todo pasa por la confluencia transversal de Ciudadanos y Podemos en relación a las cuentas estatales. El PNV estará siempre disponible. ERC quiere retomar cuanto antes la mesa de negociación que aborde el conflicto catalán, cuestión que Ciudadanos rechaza. Que Sánchez siga o no en La Moncloa dependerá de ese malabarismo parlamentario. No hay más. Y los comicios vascos y gallegos valdrán para saber cómo llegaría el PSOE a un eventual ensayo con las urnas. Esa es la clave e incógnita a despejar: si sube mucho o poco, y si es poco es que en el resto del Estado huele a retroceso.