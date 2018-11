La magua isleña

«Vale la pena ir seleccionando aquellas personas que nos aportan, nos estiman y son auténticas»

Todos tenemos nuestros muertos. Y a medida que cumples años lo normal es que vayas acumulando más. Hasta que llega un día cualquiera en el que piensas más en los ausentes que en los vivos. No hay instantaneidad ni redes sociales pero el recuerdo de aquel ser querido asoma de cuando en cuando, una llamada de la memoria que no hay quien la pare. Dicen que el secreto de la felicidad es saber olvidar, y es cierto que el transcurso del tiempo cura muchas cosas, pero no tanto como la ausencia, eso sí, de aquellos que hemos querido en reciprocidad. No hay nada como tener la conciencia tranquila e irte a dormir en paz contigo mismo.

Allí fuera, en la simbólica calle, hay mucho revés que sortear. Y por eso vale la pena ir seleccionando aquellas personas que nos aportan, nos estiman desinteresadamente y son auténticas. Hay otros que acarrean complejos y frustraciones personales en vida que es mejor evitar, intoxican a los demás porque no saben ser humildes y se dejan llevar por la soberbia, la vanidad y el orgullo. Les cuesta asumir sus errores y descargan en otros su incompetencia. Prefieren sentirse (falsamente) poderosos en vez de reconocer que han metido la pata. Los egos es mejor desinflarlos lo antes posible. No salen rentables.