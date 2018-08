La magua canaria

«El sentimiento y el recuerdo al terruño seguirían clavados en el alma»

La suerte de cada uno al otro lado del Atlántico fue dispar. El sentimiento y el recuerdo al terruño seguirían clavados en el alma, pero eso cotiza poco en el mercado cuando hablamos de dinero. No existe una comunidad canaria homogénea sino canarios chavistas y que no lo son, con más o menos posibles. Para todos los gustos. En fin, ramas familiares que se han ido disgregando y en las que apelar a las islas es hacerlo a una conciencia muy profunda de sus padres y abuelos. Para algunos la posibilidad de retornar a Canarias (es un decir cuando de descendientes hablamos) es una oportunidad. No digamos ya alcanzar la nacionalidad. Hay parejas de jóvenes que vienen al archipiélago a buscarse la vida y estando ella embarazada. Para algunos será una osadía o picaresca que pudiese agilizar la burocracia en la Delegación del Gobierno en la plaza de La Feria, para otros pura necesidad rayando lo humanitario. Aunque entonces no estaría mal recordar a los nuestros que hace unas décadas otros se fueron. Y que, con independencia del debate migratorio que comienza a invadir al país, muchos pudiesen ver Guarapo’para hacerse una idea de lo que era Canarias y, sobre todo, la certeza de que se podía quedar uno estancado en la más puerca miseria y encima siendo explotado por el patrón de turno o por algún aguateniente. Un debate pertinente en las aulas de los institutos canarios.

La globalización tiene una cara oscura que no nos quisieron contar cuando todo era parabienes allá por la década de los años noventa. Pero tiene un coste y fomenta la desigualdad cuando los Estados nación se ven desbordados y certifican que su soberanía se rinde ante algunos desafíos. Por eso en muchas latitudes se opta por rescatar la identidad propia ante la amenaza exterior. En Canarias la tenemos y de sobra, no solo las llamadas regiones históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia). Y por eso aquí lo que ocurra en Venezuela duele especialmente.