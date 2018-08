La hipocresía de Pablo Casado

Después de armar un discurso xenófobo, justificando que en España «no hay papeles para todos», Pablo Casado tuvo la poca decencia de ir al puerto de Algeciras a sacarse la foto con los inmigrantes que arribaron en Cádiz. A ellos, a los que buscan una vida a la que aferrarse, les mostró una cara irreal. Fingió sentirse compungido por su situación. A nosotros, los que aún creemos que, siendo solidarios, el mundo sería mucho más bonito, nos enseñó su verdadero rostro. Y es que el nuevo presidente del Partido Popular pecó de burdo. Creía que se iba a aplaudir su acto. De hecho, hubiera sido así si no fuera mera parafernalia propagandística. Quiso vender algo que no podrá ser jamás. En sus ideales no existe la idea de ayudar a terceros.

«Con aires xenófobos, da la mano y sonríe a los mismos a los que, sin que lo sepan, da la espalda sin piedad»

Casado se limita a engañar, como si la gente fuera tonta. Critica populismos donde no los hay y es el primer populista. Con aires xenófobos, no se cansa de decir que «España no puede afrontar la llegada de millones de africanos», da la mano y sonríe a los mismos a los que, sin que lo sepan, da la espalda sin piedad. Tal vez sea cierto que este país no está capacitado para acoger a millones de personas, pero mucho tiene que ver lo que ha robado su partido. Con esos millones de euros, tal vez, se podrían mejorar muchas cosas que sonrojan a cualquiera, como desahucios, personas en riesgo de exclusión social, precariedad, desempleo y, cómo no, inmigración. Lo que está claro es que no se puede mirar a otro lado.

Uno de los migrantes llegó a decirle, en inglés, «eres el mejor». Sí, el mejor trilero del momento. Lo mismo se saca un máster con la convalidación de 18 asignaturas –de 22– y cuatro trabajos que, entre todos, sumaban 92 páginas, que se marcha a recibir pateras a las que, si fuera por él, dejaría a la deriva durante semanas hasta que el hambre o la propia marea le ayudasen a cortar de raíz el problema.

La falsa moral de Casado, con el descaro de decir que fue lo mismo que hizo Pedro Sánchez con el Aquarius –cuando el presidente del Gobierno no fue a Valencia–, le quita la máscara. Y su gesto, sacando a relucir toda su falsedad, provoca repudio. Qué dolor de estómago...