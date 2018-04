La guerra en las empresas

En las empresas convive la brecha generacional, que viene a ser el principal problema de este país. No es que concurran intereses contrapuestos, que siempre es lo natural, sino que las reglas para apreciar a unos u otros (jóvenes o de mediana edad) son muy diferentes.

Por un lado, tenemos a los jóvenes que tratan de hacerse un hueco en el mercado laboral. Y, por lo tanto, crean contenidos, generan proyectos o elaboran informes en aras de aportar un valor añadido. Sin embargo, el problema está cuando se confunde valor y precio o, mejor dicho, cuando aparentemente ya nada es lo que era. Tiene mucho que ver Internet y la digitalización del ámbito laboral que sobrelleva una especie de marea donde el rebumbio no distingue lo valioso de lo que no lo es. Pero la realidad a la hora de la verdad responde a parámetros clásicos. Cualquier empresario sabe en el fondo, otra cosa es que no le interese reconocerlo, lo que es meritorio y lo que no. De hecho, los hay que se aprovechan de las ganas de la juventud.