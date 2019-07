La guerra del miedo

Es asombrosa la capacidad limitante que tiene el miedo en las personas. Las constriñe, las aparta o las vuelve intransigentes. Es mejor o más sencillo apostar o, mejor dicho, dejarse llevar por el miedo que afrontar el dilema que se siente como amenaza. Y entonces en vez de reaccionar con reflexión y argumentos se espolean las bajas pasiones como el insulto, la vehemencia o la exclusión al otro que no piensa como yo o simplemente cambió de opinión legítimamente en el transcurso de su vida. Cuando debería emerger la autocrítica, de las personas y las organizaciones, reluce en cambio el prietas las filas; un cierre colectivo que tampoco sirve de nada y más bien poco a poco corroe las estructuras y propicia el sectarismo que, por otra parte, por fortuna el sentir general de la sociedad condena.

«El antídoto al miedo es el coraje. Y eso se practica poco a poco (nadie nace siendo un héroe) superando primero pruebas más pequeñas y luego otras de mayor enjundia»

El miedo no es el de aquel soldado que a bayoneta calada salta de una trinchera para recorrer cientos de metros hacia la posición enemiga, que sin duda también lo es, sino que está presente en actos supuestamente más intrascendentes, rutinarios y de andar por casa. Miedo a decir lo que uno piensa, miedo al qué dirán, miedo a no ser respaldado, miedo a las represalias... Dosis de miedo que conforman el día a día que bien unos afrontan y otros se ciñen a convivir con esa indigestión. Sin embargo, como reza aquella máxima popular: si evitas el conflicto para mantener la paz, comienzas una guerra dentro de ti. Por desgracia, son muchos los que quedan sujetos al miedo que quiebra la personalidad y empiezan así una tendencia que carcome la autoestima e impide llevar a cabo la vida que uno querría pero otros (los terceros) no aceptan. Ahí surge la pugna que precisa de entereza.

El antídoto al miedo es el coraje. Y eso se practica poco a poco (nadie nace siendo un héroe) superando primero pruebas más pequeñas y luego otras de mayor enjundia. El problema del miedo ya no es el personal sino cuando un tercero te lo inculca como mecanismo de supeditación o vasallaje. Es típico en las relaciones laborales. Me encanta tu miedo, piensa el poderoso, porque de esa manera te tengo a mano y preso de mis apetencias. Y esto vale para el ámbito de la empresa, la oficina o de los hogares donde con frecuencia el poderío económico de uno constituye un látigo para el otro. No hay amor ni respeto, tampoco amistad, solo intereses a preservar.

Con el uso de la libertad de expresión se agolpan numerosas denuncias encubiertas. Si adviertes de una situación política eso molesta. Y la libertad de expresión no es emplearla desde Gran Canaria con la Administración Trump, personaje con el que nunca te encontrarás en el supermercado, sino con los dirigentes, empresarios y fuerzas vivas de la isla. Cuanto mayor es la cercanía geográfica se torna más difícil mantener viva la independencia y el librepensamiento. Pero si superas el embate, al final sale reforzado el que fue agredido.