La guerra del Cabildo

Si van a por Morales caerá antes o después el Ejecutivo autonómico. Román Rodríguez no puede mantenerse impasible ante la guerra política desatada en Gran Canaria y que comenzó cuando los episodios de Telde, Santa Lucía de Tirajana y Teror. Esta semana ha habido una batalla más ya en el ámbito institucional. Y vendrán otras tantas, incluso serán más, a medida que se avecine la cita con las urnas. Aunque, de seguir así, hablar de 2023 se antoja lejano, muy lejano. No hay pacto, insular ni regional, que resista este nivel de tensión que mucho me temo que no va a desaparecer.

En todo caso, la pugna en el Cabildo de Gran Canaria refuerza la idea de que Rodríguez no puede limitarse a desempeñar un rol de Carlos Solchaga o Pedro Solbes. Corre el riesgo de desaparecer políticamente. Dicho coloquialmente, ejercer de recaudador de impuestos o cobrador del frac no vende electoralmente. Su Vicepresidencia debe ser más política que tecnócrata. Además, es el propio líder del partido el que es consejero de Hacienda. En suma, está en un todo o nada. Casimiro Curbelo optó por quedarse fuera del Ejecutivo lo que, a estos efectos, tiene más libertad. Por lo que Rodríguez está obligado a marcar su propio guion. Razón de más tras lo que se está viendo en el Cabildo grancanario. De lo contrario, Nueva Canarias quedará sin discurso propio ante los 25 escaños socialistas a la vez que Morales resiste un asedio político que ya empezó. En fin, a este paso, la pregunta que muchos ya se plantean es ineludible: ¿cuánto durará el pacto?