La espera y la abogacía del Estado

El cuerpo de abogados del Estado tiene fama, y seguramente merecida, de ser de lo mejorcito del mundo jurídico. Es más, dicen que en esas aguas profesionales pescan los bufetes de postín a letrados que luego se colocan entre los más reputados. Lo que seguramente que no entraba en los planes de la abogacía del Estado era que la gobernabilidad del país dependiera de un informe suyo, como dicen que está sucediendo. De hecho, este lunes parece ser una jornada clave, pues es el día en que teóricamente se sabrá el parecer de la Abogacía del Estado ante la resolución de la justicia europea sobre la inmunidad de Junqueras, un escrito en el que los independentistas esperan ver señales claras de que el Partido Socialista ha asumido que contar con su abstención tiene un precio y no precisamente barato.

Dinamitar la separación de poderes para conseguir la investidura es ciertamente un peaje tan caro que cuesta encajarlo de hecho en un esquema democrático. Otra cosa es que sea como lo están contando, porque ayer el colectivo de abogados del Estado salió a la palestra con un comunicado que lo mismo sirve para decir una cosa que la contraria. Al defender su independencia, unos creyeron leer que salían al paso de presiones de la ministra de Justicia, la vicepresidenta Calvo o el propio presidente Sánchez, mientras que para otros era más bien negar esas presiones y dejar claro que se guiarán por criterios estrictamente jurídicos. Claro que viviendo como vivimos en los tiempos de los «hechos alternativos», que dirían Donald Trump y los suyos, todo es posible.

A la espera de ver hoy cuál es la posición de la Abogacía del Estado, conviene quizás tener presente dos factores: 1) al margen de lo que diga esa parte, quien decide sobre la situación penitenciaria y procesal de Junqueras es el Tribunal Supremo, de manera que la separación de poderes quedaría garantizada y 2) uno se pregunta si en realidad no estamos asistiendo a la teatralización de un pacto que ya está hecho. Porque si ERC decidiese al final no dar su brazo a torcer porque supuestamente no estuviese satisfecho con la posición de los abogados del Estado, esa quiebra de la negociación solo tiene dos salidas posibles: o nuevas elecciones o un teórico pacto entre socialistas, Ciudadanos y el Partido Popular. Y en ambas hipótesis, me cuesta encontrar qué gana ERC como partido y, sobre todo, qué consigue a corto y medio plazo el preso Junqueras.

Pero seamos pacientes y esperemos a hoy.