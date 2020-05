La encuesta y la guerra electoral

«GAD3 viene trabajando desde la premisa (y si lo hace es porque hay motivos fundados para hacerlo) de que se está produciendo el mayor terremoto en intención de voto desde el 11M»

En enero de este año, GAD3 dibujó una pulsión demoscópica en la que el PSOE bajaba a 109 diputados, el PP subía a los 103, Vox quedaba con 51, Podemos 32 y Ciudadanos 12. Una estimación que fue conocida el 11 de enero. Así las cosas, es previsible que GAD3 establezca hoy que Pablo Casado supera en intención de voto a Sánchez.

Eso sí, reitero las claves de carácter cualitativo fundamentales que marcarán el tablero político próximo. Primero, el factor tiempo; esto no es el 11M. Segundo, que a diferencia de la época del bipartidismo, predomina una guerra de guerrillas al alimón de las coaliciones institucionales diversas. Tercero, y lo más transcendente, el multipartidismo no es fruto del azar sino del deterioro imparable del sistema del 78 (no hay ni habrá reforma constitucional que renueve su legitimidad de origen) y esta tónica persistirá o, incluso, empeorará. De nada le valdrá al PP (o a quien fuese) vencer en las urnas si negociando con sus aliados ni se acerca a atisbar los 176 escaños de la mayoría absoluta. Si encima el PP requiere de la ultraderecha de Vox, la convulsión está servida. No, no es el 11M. Pero la catarsis electoral (la que sea) previsiblemente sobrevendrá. No hay sociedad que permanezca inalterable tras tantos cambios en tan corto periodo, que tenga que lidiar sin más con una recesión (y empobrecimiento colectivo) cuando aún no ha dado carpetazo a las secuelas de la de 2008.