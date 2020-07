La encuesta y el pulso electoral

Fue pasar la noche electoral en Euskadi y Galicia y esta misma semana GAD3 ofreció su periódica estimación de voto para elecciones generales que, como es tradicional, publicó ABC (diario con el que trabaja la encuestadora) arrojando los siguientes datos: PP 121 (+32), PSOE 117 (-3), Vox 33 (-19), Podemos 25 (-10), Ciudadanos 6 (-4), ERC 15 (+2), JxCat 8, PNV 7 (+1), BNG 4 (+3)... Eso sí, en porcentaje de voto los socialistas (29,1%) superan ligeramente a los populares (27,6%). GAD3 es de las empresas demoscópicas que más atinan por adelantado el veredicto de las urnas por lo que aquellos que pudiesen atesorar prejuicios por la cabecera que la publica, que pudiese ser cualquier rotativo, más vale que se desprendan de los mismos en aras de un mejor análisis de la realidad política. El sociólogo Narciso Michavila hace tiempo que atestigua un empate técnico entre los dos grandes partidos que, salvando las debidas distancias, como ya vimos en las elecciones generales del 14M de 2004 (la primera victoria de José Luis Rodríguez Zapatero) puede resolverse a favor de las siglas que lideran la oposición en el último instante.

Ahora bien, más allá de este sondeo concreto, lo importante es medir la tendencia. Y una clave fundamental es pensar qué escenario, más o menos, nos encontraremos a partir de otoño. Y entre los efectos de la pandemia, aún no extinguidos, y la crisis económica, se conforma un cóctel ciertamente desfavorable para Pedro Sánchez y que, a tenor del reparto de escaños de GAD3, se presume que el PSOE está aguantando (aunque pierde posiciones con respecto al 10N) gracias a que Podemos se desfonda. Es decir, Sánchez todavía compite en cuanto que va absorbiendo a sus socios de gobierno a través del abrazo del oso. Un fenómeno que arrecia al calor de una política de bloques y centrífuga (como el de la Segunda República) que asola actualmente a España; fíjense cómo Ciudadanos en la encuesta va camino de la desaparición, tan vaticinada de un tiempo a esta parte y que los comicios vascos y gallegos han confirmado una vez más.

El tablero está cambiando. Y, lo que es más llamativo, se antoja que es solo un comienzo propiciado por la gestión del coronavirus y los resultados electorales en los dos territorios históricos. Por su parte, Pablo Casado tampoco se perfila como ese gran líder que es capaz de entusiasmar a la mayoría social; de ahí, que sus correligionarios le insten, al menos, a ocupar la moderación. Aunque liderazgos, de verdad, no ha habido tantos pues, a fin de cuentas, José María Aznar no ilusionaba a la sociedad de principios de la década de los años noventa. El Ejecutivo es quien pierde siempre las elecciones y no la oposición la que las gana. La erosión progresiva del presidente del Gobierno de turno anticipa inexorablemente la alternancia en el poder. De momento, Sánchez soporta mal que bien el envite y es Podemos el que paga los platos rotos.