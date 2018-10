La doble cara

Hay muchas personas con doble cara (o más de dos incluso). Y no solo pueblo llano, que también, sino igualmente entre los poderosos. En la película El escándalo Ted Kennedy (2017), hasta hace unos días en cartelera, se pone sobre el tapete las cloacas del interior. Y no me refiero al Ministerio sino al de cada uno, ese intimismo más oscuro que nadie o tan solo muy pocos saben. Aquí el senador dejó que la joven secretaria muriera ahogada tras precipitarse el coche desde un puente a un lago. Ya se sabe que pudo finalmente sacudirse el problema ante la opinión pública pero tuvo que acarrear con el mismo toda su trayectoria y con el peso de la culpa que pronto disfrazó para salvar su pellejo ante los votantes. Si suele decirse ahora que los políticos no son de fiar, la crisis de la democracia, ya entonces podría haberse aplicado la receta a más de uno. Probablemente hoy en día un suceso como aquel no hubiera salido victorioso con las facilidades que tienen los medios de comunicación y la instantaneidad de la información. El largometraje es un laboratorio sobre cómo gestionar una situación de crisis.

A un personaje público lo que más le importa es su imagen ante la ciudadanía. Es decir, cómo queda su reputación. Y para salvarse está dispuesto a casi todo con tal que los medios de comunicación sigan dándole vidilla. Sin embargo, estos no son tontos y tienen como objetivo precisamente todo lo contrario: poner a cada uno en su sitio. Por eso el senador de esta familia ilustre de la política estadounidense se pasa toda la noche en vela intentando pensar cómo afrontar su barbarie particular cuando amanezca. Ted Kennedy fue, por lo tanto, la oveja negra de la familia. El que menos distinción aportó al apellido y, en suma, quedó sometido con buenas razones a la sombra de credibilidad de sus hermanos.

En fin, que si estamos obligados a convivir en el día a día con personas que se muestran ante nosotros de una manera pero en realidad ocultan otra cosa o intereses, pensemos para aminorar la ingratitud humana que ya algunos supuestos poderosos hacen lo mismo. Lo importante es detectar a tiempo a esos lobos con piel de cordero que más vale alejar de nuestras vidas. Todos cometemos errores. Pero ofrecer distintas facetas de manera continuada y en función de las circunstancias es directamente deleznable, además de muy poco coherente. Este Kennedy llegó a ser senador por mucho tiempo. Superó el incidente ante la ciudadanía. Queda la duda de cómo lo sobrellevó. Pero la película, que tampoco es una gran obra, sí lo pone en su sitio. Al estar ya fallecido, no podrá verla. ¿Cómo se hubiera defendido ante la crítica? ¿Acaso con más mentiras?