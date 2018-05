La desfachatez de ciertas señorías

«Porque a la señora Montelongo, otrora todopoderosa dama en la majorera ‘isla sufrida y ermitaña’, le imponen silencio desde su grupo en el Cabildo»

Otro caso afecta a una señoría canaria (Parlamento de Canarias) y, a la par, consejera del PP en el Cabildo majorero: la señora Montelongo preparaba (canariasahora, 2018) algún tema de oposición a instituto mientras en el hemiciclo del organismo insular se desarrollaba la mensual sesión plenaria. Sesión plenaria, recordemos, a la cual tiene la obligación de asistir como miembro de pleno derecho, pero no necesariamente equipada con material ajeno a temas del Orden del día.

No obstante, también es cierto que el Reglamento no prohíbe la silenciosa y memorística dedicación a otros menesteres. E incluso, nada dice sobre previsibles cabezaditas para relajar la agotadora actividad empollonil siempre que, por supuesto, no alteren con rudos y roncos ruidos pues, a fin de cuentas, todo llega rigurosamente encorsetado y las palabras han sido secuestradas según intereses.

Por su presencia física absolutamente ajena al desarrollo de la sesión -pero sí cansada tras el repaso del tema-, la señora Montelongo cobrará un suplemento de doscientos euros, cantidad equivalente a la tercera parte de lo que perciben miles y miles de trabajadoras (sector cafeterías) cuyas responsabilidades como tales son variadas, precisamente para evitar la monotonía... no parlamentaria. Y a la par forman indivisible unidad: limpieza del local; apertura desde la del alba; atención a hornos, exprimidores y cafeteras; despacho y cobro e, incluso, servicio a mesas y posterior retirada de tasas, vasos y platos... hacia el lavavajillas, cuyo funcionamiento depende también de la empleada.

Los clientes, entonces, azuzados por la prisa, impactados o educados para guardar silencio frente a estresamientos, aturullamientos o manifiestas explotaciones, caen en la treta cargados de caridad y comprensión para evitarle tensiones psicosomáticas a la trabajadora: nada dicen y esperan sin alteración alguna para no liar a la pobre mujer, solitaria y a punto de infarto. Además, retiran del mostrador sus desayunos (tempraneros / mediomañaneros) o meriendas e, incluso, algunos devuelven vajilla y cubertería al punto de partida. Así se logra lo importante: el empresario ahorra una nómina. Es decir, los clientes suplen al necesario segundo camarero y, por tanto, son directos colaboradores: eliminan un puesto de trabajo.

A la señora Montelongo, por el contrario, la eximieron de responsabilidades oratorias en la sesión cabildicia, buena suerte la suya (tiempo libre para las oposiciones). En tales momentos acaso envidiará a la camarera, en plena actividad profesional durante su jornada de trabajo. Y este, incluso, le permite dialogar con la clientela: «¿A la plancha? ¿Con poca leche? ¿Frío o natural?»). Ante tal injusticia, a la señora Montelongo –como a Quevedo en la Epístola satírica y censoria [...]- le sube un ardor y hace suyo el último verso del soneto cuando manifiesta su aparente desasosiego: «La lengua de Dios nunca fue muda». Por tanto, pregona: «No he de callar por más que con el dedo, / ya tocando la boca o la frente, / silencio avises o amenaces miedo. / [...] ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?».

Porque a la señora Montelongo, otrora todopoderosa dama en la majorera isla sufrida y ermitaña, le imponen silencio desde su gruppo en el Cabildo. Y como no la dejan intervenir, ella se amula (voz de Canarias y Salamanca) y prepara oposiciones absolutamente ajena a todo lo ajeno mientras transcurre la sesión cabildicia. Además, angustiada: no podrá rechazar los doscientos euros. A pesar de todo, la señora Montelongo lo tiene muy claro: «Como no me dejan intervenir y solo voy a votar, pues aprovecho». Pero también podría encochinarse y emprender la retirada: a fin de cuentas lleva veintitrés años como responsable política.

En fin: me llena de sana envidia su capacidad para combinar dos cargos (y no gratuitamente) sin manifiestas incompatibilidades geográficas (Tenerife, Fuerteventura), horarias, de rendimiento y oposicionales. Salvo, claro, que solo se limite a votar.