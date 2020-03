La derecha y Alberto Núñez Feijóo

Es asombrosa la rapidez con la que desaparecen los políticos de primera línea, es como si se resistiesen a estar en la cumbre de sus itinerarios a lo sumo unos cinco años. De la guardia pretoriana de Alfredo Pérez Rubalcaba o de Susana Díaz, se puede decir que están perdidos en combate bien por haber caído en desgracia o directamente por sucumbir en la sentencia del caso de los ERE que para el socialismo andaluz ha supuesto un antes y un después. A los escuderos de Mariano Rajoy le ha pasado otro tanto de lo mismo, basta con repasar lo ocurrido por último en el País Vasco donde las listas ya obedecen al candidato de urgencia, y no al natural, que buscó Pablo Casado.

En todo esto debe estar pensando Alberto Núñez Feijóo que, a fin de cuentas, es un dirigente que rezuma la época de Rajoy. El 5A se lo juega todo en los comicios gallegos. Si reedita la mayoría absoluta no solo seguirá en el poder sino que, a poco que Casado no remonte, podrá ser catapultado a Madrid para hacerse con las riendas del PP nacional. Ciertamente, su perfil es más moderado que el de Casado, siempre ligado a la sombra de José María Aznar. Por el contrario, si Feijóo no logra frenar la suma de las izquierdas con el concurso del nacionalismo gallego, no solo estará retirado políticamente sino que el posible sueño estatal se evapora en un instante. Eso sí, entonces Casado también tendría un problema: una victoria de los populares gallegos sin alcanzar la mayoría absoluta es, en puridad, una derrota para Casado.

Cabe otro escenario más rocambolesco para el PP: que Vox consiga un diputado en el Parlamento gallego que sea imprescindible para que Feijóo siga. De repente, este se situaría entre la espada y la pared porque ya se puede adelantar que el PSOE, BNG y la marca gallega de Podemos no van a salvarlo. En Alemania se ha desatado un rebumbio reciente por el esporádico entendimiento sobrevenido entre los democratacristianos de Angela Merkel y la ultraderecha. Por otro lado, las reglas son las que son y, por lo tanto, antes o después esta disyuntiva se le presentará al PP en todo el país. Y Vox no estará eternamente dispuesto a jugar un papel secundario como en Madrid y Andalucía. Sobre todo, ahora que se aproxima el final de Ciudadanos y, por ende, la derecha sociológica se la repartirán Vox y el PP.

Se está tornando tan volátil la política que con numerosas trayectorias acontece igual. Por lo que muchos de los que ahora están en primera fila quizá a la vuelta de cinco años no lo estén. Solo se salvarán los electoralmente afianzados a un territorio (aquí aventaja las formaciones nacionalistas al resto), que se rodeen de cuadros competentes y que sepan cultivar una solidez en el ideario y en su despliegue práctico que le eviten vivir día a día en el amargo trago de la actualidad donde embarra la mediocridad y las bajas pasiones.

Si Feijóo no cumple las expectativas y entra Vox en la Cámara, en el cuartel general de Génova se activarán las alarmas. Y comenzarán los rumores sobre cuándo puede clausurarse el liderazgo de Casado. La noche electoral es lo único que el PP podrá vender públicamente pues en el País Vasco se atisba un severo varapalo a sus intereses.

La suerte de Feijóo es la de Casado. Aunque a medio plazo no esté tan claro. Casado está abocado a aclarar qué hace el PP con Vox en un futuro no tan lejano. Sin duda, el dilema para los populares es mayúsculo porque sin ellos tampoco podrán afianzar bloques de gobernabilidad en la era del multipartidismo. El termómetro será qué le pase a Feijóo en breve. Pero podría acontecer que el descalabro del PP asimismo lo sea de los cimientos del sistema político. Y que en el presente se entienda mejor aquellas apelaciones, no tan lejanas, a la necesidad de una derecha nacional arraigada a la europea. Aunque en estas latitudes, Merkel y otros, se las ven y se las desean para sortear la enorme inestabilidad que asola al Viejo Continente.