La corrupción monárquica

Una lectura que me impactó al final de mi etapa universitaria en Madrid fue ‘La forja de un rebelde’ de Arturo Barea. Había visto un poco antes la adaptación en formato de miniserie que hizo TVE (1990) en una época en la que el ‘felipismo’ rescataba oportunamente la memoria histórica al tiempo que le servía como mecanismo para activar el miedo frente a la llegada al poder de José María Aznar que ya se intuía. Pero, como suele ocurrir, el libro mejoró la experiencia. La obra, en tres tomos, es una novela autobiográfica en la que Barea traza un relato político de la España que le tocó a la par que narra su vida marcada por su origen humilde pues fue muy pronto huérfano de padre y su madre se ganaba el sustento como lavandera. Su agudeza e inteligencia, como si fueran talentos que la divinidad le hubiese atribuido para compensar el azar desigual de la existencia, le valió para ir abriéndose camino. Leerla resulta idóneo en verano. Es más, goza de una vigencia e interés por la actualidad indiscutible.

Barea, que estuvo destinado en la Guerra del Rif, es testigo directo y denuncia las corruptelas de un Ejército incitado por la querencia militarista de Alfonso XIII. Todo un aroma que, tras la pérdida de las últimas colonias en 1898 de un imperio en franca decadencia y al calor del desastre de Annual, dicta la descomposición del sistema político y que, en el fondo, sus características principales (neoturnismo y preeminencia monárquica sobre el principio democrático) presiden asimismo la Segunda Restauración ungida en la Transición; ya más refinada y sin necesidad de redes caciquiles.

Lo que el Expediente Picasso fue para Alfonso XIII viene a ser el universo de presuntas comisiones y corrupción generalizada que Corinna Larsen describe minuciosamente a cuenta de Juan Carlos I y que nos hemos enterado gracias a la labor de la Fiscalía suiza y la prensa extranjera. Y cuando el PSOE se niega a abrir la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, cerrando filas junto al PP, Ciudadanos y Vox, rememora perfectamente las mismas dificultades que tuvo el Parlamento entonces a son del Expediente Picasso y que fue cortada de raíz por la irrupción de la dictadura de Miguel Primo de Rivera que contó con la complicidad de Alfonso XIII.

El Ejército ya no es un contrapoder como acontecía durante el conflicto en Marruecos, con usos antidemocráticos que fueron antesala de la Guerra Civil y el largo franquismo, y que tuvo en el golpe de Estado frustrado del 23F su último aliento. Pero resulta complicado judicializar al rey emérito sin constituir a la par una revisión completa del sistema del 78. Sentar en el banquillo a Juan Carlos I es también situar a España en el diván del psicoanalista; las contrariedades son enormes y, precisamente por eso, no es sencillo deslindar sin más la supuesta corrupción monárquica de la figura de Felipe VI del que, por ser hijo y no otra cosa, hereda la corona que encarna la jefatura del Estado. La legitimidad de la transmisión conecta con la del origen del ‘juancarlismo’ a caballo entre la designación de Francisco Franco y el establecimiento de la Segunda Restauración, hoy muy cuestionada. Engañarnos a nosotros mismos tan solo empeora el problema.