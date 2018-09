La caída de la ministra

«Pintó feo desde que a media tarde La Sexta anunció el plagio en su trabajo fin de máster»

Por otro lado, si Montón no dimitía el PSOE no podría dejar latente el problema de Pablo Casado con su máster. Por eso el PP se limitó ayer a pedir explicaciones pero nunca la dimisión como sí reclamaba por ejemplo Podemos. El escándalo del máster ha hecho irse a Montón cuando, recordemos, no sucedió lo mismo con Cristina Cifuentes que solo dijo adiós cuando salió a la luz pública el vídeo del supermercado. Al tiempo que se iba conociendo la situación universitaria de Montón resultaba cada vez más difícil para Sánchez no actuar, es la típica dimisión forzada que, de lo contrario, sería cese directo desde La Moncloa. La ministra de Sanidad tenía que haberle contado con pelos y señales al presidente del Gobierno las flaquezas de su trabajo fin de máster, esas páginas calcadas que ha descubierto La Sexta donde no se referencia las citas ni a pie de página ni en la parte final cuando se dispone la bibliografía. Eso, y tan sistemático, es inadmisible en el ámbito universitario.

La salida de Montón permite a la izquierda seguir de cerca el asunto del máster de Casado que, con el adiós de Soraya Sáenz de Santamaría, puede tener fuego amigo en función de cómo fuese el asunto en vía judicial. Sánchez pierde a su segundo ministro. Y me imagino que su equipo más cercano ya estará formando una comisión interna de carácter informal que evite que la trayectoria de cada uno pudiese enmarañar al resto del Ejecutivo. Es mejor prevenir. Una tarea que es más fácil si la perjudicada accede a contar con antelación lo que remató La Sexta.