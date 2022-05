La Justicia no es justa A cara descubierta La aplicación estricta del Derecho y de la Ley provoca situaciones de auténtica injusticia, como el caso de María Salmerón, que irá a la cárcel por impedir que su marido viera a su hija mientras que él, condenado por malos tratos, no pisará la prisión

María Salmerón, ingresará en prisión el día 18 si no se produce «un milagro» por impedir que su ex marido, condenado por malos tratos, viera a su hija. / EFE

Hacer cumplir la ley y el derecho no implica necesariamente hacer justicia y muchos menos ser justo. En cada caso influyen numerosas casuísticas y muchas veces una interpretación fría y taxativa de la norma da lugar a situaciones difíciles de entender y completamente injustas.

Esta reflexión viene a cuenta del caso de María Salmerón, una mujer de 57 años que entrará, si no se produce antes un milagro, a la cárcel el próximo día 18 por proteger a su hija y evitar que su ex marido, con sentencia firme por malos tratos, la pudiera visitar.

La pareja se separó en 2002 -la hija tenía dos años, hoy tiene 20-. D

Durante los primeros años María, que tenía la custodia, dejó que él viera a la pequeña pero en 2008, una vez él fue condenado a 21 meses de cárcel por malos tratos y se fijó una orden de protección, esta mujer decidió que se acababa.

La actual Ley de la Infancia aprobó el año pasado un cambio que hoy daría la razón a María, ya que permite al juez suspender las visitas en los casos de violencia de género y cuando existe una orden de protección pero entonces esa norma no existía.

Al tiempo que María impedía las visitas a su marido, él iba denunciando y consiguiendo sentencias favorables de jueces que entendían entonces que el padre tenía derecho a ver a la hija. Esto convirtió a María en reincidente y hoy impide que pueda escapar de la condena de nueve meses que le impuso en el año 2020 por desobediencia grave a la autoridad y de su entrada en la cárcel.

Su marido, sin embargo, que fue condenado a 21 meses por malos tratos no pisará la prisión porque no ha reincidido. Paradojas de la vida.

La resolución no es justa para María, no es justa para su hija, que si su madre entra en la cárcel y es la que la mantiene se quedará sin ingresos para seguir estudiando, y no es justa para la sociedad. Con casos de este tipo no avanzamos. Muy al contrario, viendo lo visto habrá más de una mujer que se replanteará denunciar por temor a lo que les pueda pasar a sus hijos y a ellas.