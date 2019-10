Judicializar para dañar

«CC quería que su candidato, Fernando Clavijo, dejase de ser el único imputado en la carrera»

Para comprobarlo, hay que poner las cosas en su contexto. El entonces consejero de Coalición Canaria en la oposición presentó una denuncia y luego se personó como acusación en lugar de agotar primero las vías administrativas en el propio Cabildo, que era lo que correspondía si de verdad tan preocupado estaba de cómo se gestionan los espectáculos en el Gran Canaria Arena y tan convencido se encontraba de que había indicios de delito. Igualmente pudo recurrir a una denuncia a la Fiscalía para que fuera esta la que determinase si había indicios de delito. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro: acudió a la vía que garantizaba a su partido el titular que estaba buscando ansiosamente, y que no era otro que señalar como investigado, o sea, imputado al ya por entonces candidato Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Pues porque CC quería que su candidato, Fernando Clavijo, dejase de ser el único imputado en la carrera por la Presidencia del Gobierno. Bañolas y CC consiguieron el titular en cuestión, y no un día sino más de uno, pero ya se sabe que siempre hay quienes se prestan a ciertos favores...

Fernando Clavijo y José Miguel Barragán usaron aquella denuncia en la precampaña y en la contienda electoral. Y lo hicieron seguramente a sabiendas de que no había nada. Como también sabían que la situación de Clavijo y la de Torres no eran comparables. Como recoge el auto conocido ayer, lo del hoy presidente no pasó de la fase de diligencias previas, mientras que Clavijo fue llamado a declarar como imputado, le leyó la juez los presuntos delitos, salió como imputado y continúa como tal (¿se acuerdan del día en que algunos intentaron hacernos creer que Clavijo ya no estaba imputado? En fin...).

Las urnas se encargaron de poner a Fernando Bañolas en su sitio: se presentó a la Alcaldía de Guía y los electores le dieron la espalda. Como también la ciudadanía y los pactos posteriores hicieron otro tanto con CC y sus artimañas. A todo eso se une el auto judicial, que también retrata al denunciante y deja limpio como una patena al denunciado.

Ayer, releyendo el auto, recordé aquello que dijo Torres de la necesidad de políticos de carne y hueso. Porque eso es lo más hiriente de actuaciones como esta de Bañolas, CC y compañía: lo hicieron a sabiendas del daño personal. O sea, que al pecado de judicializar la política hay que añadir el de la maldad. Ese no está en el Código Penal pero sí en el moral.