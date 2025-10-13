Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Trail, el retorno de los molinos

Se trata de una zona privilegiada de la geografía insular, que cada fin de semana disfrutan innumerables grupos de senderistas, que en ese día de la carrera constituyeron un inestimable público

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:43

Tengo grabado en el corazón un viejo molino en desuso, quizá el más antiguo de la isla, entre los que aún pervive, que levanta enhiestas, ... pese a todo, sus deterioradas ruinas, la canal por donde corriera el agua desde los acuíferos del Guiniguada que, con enorme fortaleza, a velocidad no medida, pero potente, movería sus toscos y pesados engranajes. O la de ese ese molino de agua, también de los más antiguos, que muele gofio posiblemente desde 1517 en el corazón de lo que fue 'la selva de Doramas', allá por Firgas. La misma fuerza que encontré en el interior de un molino de agua en el corazón del Barranco de La Mina, entre aroma de gofio recién tostado y molido, donde la potente y fina corriente de agua bajaba y movía el mecanismo molinero. Y soñé con el regreso de estos tan significativos molinos por toda la geografía barranquera insular. Unos molinos que son santo y seña de una fuerza, de un sentimiento, que nace de los más profundo de la tierra, para deslizarse ágil y veloz por los más inesperados vericuetos de cumbres, medianías y barrancos.

