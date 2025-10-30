Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen antigua del cementerio de Vegueta. C7

Los finados del cólera

«La memoria de epidemias y hambrunas, que diezmaron a la población de forma significativa, o que afectaron cruelmente la economía y los medios de vida de los insulares, siempre estuvo muy presente»

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista Oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:28

Comenta

La celebración del 'día de finados', o de la 'noche de difuntos', junto a las costumbres mas arraigadas y tradicionales, que recordaba Domingo J. Navarro, ... como jugar a la perinola, comer dulces y castañas, beber vino rancio y licores o contar cuentecillos chistosos, tienen también otras sugerentes formas de expresión, como ha sido, entre otras, la representación del 'Don Juan Tenorio', antiguamente algunos autos sacramentales, o las sugestivas rondas de los 'Ranchos de Ánimas', aunque en la actualidad esta celebración también afronta otro tipo de propuestas, que no sólo encajan adecuadamente con las tradiciones y la historia más arraigada en la memoria local, sino que son bien aceptadas por la ciudadanía. Es el caso este año en Las Palmas de Gran Canaria con la dramatización de lo acontecido, y su trascendencia en el devenir de la sociedad insular, a raíz la epidemia de cólera de 1851, que se ofrece bajo el título de 'Ánimas, la muerte sin campanas durante el cólera de 1851'.

